Les Bucks battus à Washington, Giannis préfère se taire…

Deux victoires pour une défaite. C’est le bilan de Khris Middleton face aux Bucks depuis qu’il a été envoyé aux Wizards. Cette nuit, les partenaires de Giannis Antetokounmpo sont retombés dans leurs travers, incapables de battre la plus mauvaise équipe de la NBA, pourtant privée d’Alex Sarr.

Et pourtant les Bucks menaient de 18 points dans le troisième quart-temps… Mais les Wizards vont s’accrocher, reprendre confiance, et finir par s’imposer dans les dernières secondes avec ce dunk symbole de Bilal Coulibaly sur Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak », dégoûté, a carrément refusé de répondre aux journalistes.

« Il n’y a pas besoin de trop analyser. C’est décevant, frustrant, et ça doit être réglé… » résume Myles Turner. « Heureusement, c’est tôt dans la saison. C’est maintenant que tu fais les ajustements. Mais on en revient à l’exécution, des deux côtés du terrain. C’est le genre de match où, en mars ou avril, tu te dis qu’il a compté, et qu’on aurait dû assumer nos responsabilités. »

Trop de ballons perdus, trop de fautes…

Pour Doc Rivers, ses joueurs ont simplement pris les Wizards à la légère, et il a tout de suite senti que ça pouvait mal tourner. « Je le sentais et je leur ai demandé à la mi-temps : ‘Est-ce que vous pensez qu’on joue bien ? Moi, non.’ On doit se concentrer sur bien exécuter chaque possession. Je ne pense pas qu’on l’ait fait. C’est de ma faute, et je dois trouver un moyen de les amener à le faire. »

Pour Kevin Porter Jr, auteur de 30 points avant de sortir sur blessure, les Bucks doivent absolument corriger deux choses essentielles. « Pour empêcher les équipes de prendre autant de possessions, on doit mieux protéger la balle », lance-t-il. « On perd trop de ballons. On fait trop de fautes. Donc on n’a pas de transition, pas de jeu rapide. On doit jouer en système presque tout le match. Les ballons qui traînent, les luttes, les rebonds offensifs… On se fait tuer. C’est comme ça que les autres équipes obtiennent plus de possessions. Et on fait faute après ça. C’est là que se crée leur attaque. On doit être meilleurs. Je pense que tout repose sur ces deux aspects. »