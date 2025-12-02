L’étincelle est venue de Ron Holland pour les Pistons

Les Pistons se sont retrouvés dans un match compliqué face aux Hawks. Avec un cinq majeur maladroit, la réponse est venue du banc et tout particulièrement de Ron Holland. Dès le deuxième quart-temps, il se montre avec un 2+1 pour remettre Detroit devant. Dans la foulée, il enchaîne avec un tir à 3-points et un « lay-up », mais ce n’est pas suffisant pour permettre à son équipe de se détacher.

Alors, l’ailier participe au 8-0 de la fin du troisième quart-temps et, dans son sillage, les Pistons mènent de six points avant le début du dernier acte.

« Il a été incroyable », félicite son entraîneur JB Bickerstaff. « Il a été notre étincelle parce que nous étions en difficulté ce soir, mais il nous a donné beaucoup d’énergie vu la façon dont il s’est battu ce soir. »

Le sophomore ne s’arrête pas à ce troisième quart-temps et se montre encore en fin de match. Il inscrit notamment un dernier panier dans la raquette avant de céder sa place à Jalen Duren pour les dernières minutes de la partie. Ron Holland finit sa soirée avec 17 unités, soit huit de plus que l’intégralité du banc des Hawks, à 6/8 au tir avec six rebonds et deux interceptions.

Peser sur le match sans noircir la feuille de stats

« À chaque fois que mon nom est appelé, c’est comme si on me disait : ‘Contente-toi simplement de jouer, Cinq [son numéro à Detroit]’, »explique Ron Holland après la rencontre. « C’est une chose à laquelle je prête vraiment attention parce que je n’ai pas besoin de marquer pour faire un bon match ou de faire des choses qui se voient sur la ligne de stats. J’ai vraiment ça en moi et ça pousse cette équipe vers la victoire. »

Les Pistons ont également pu compter sur le bon apport de Caris LeVert, toujours en sortie de banc, qui finit avec 14 points. Dans le sillage du tandem LeVert – Holland, Detroit a ainsi réussi à rester dans le match et ce, malgré leurs 22 pertes de balle pour finir par s’imposer 99 à 98.

« C’est un joueur qui continue de prendre ses marques dans cette Ligue, mais quand il entre en jeu, il apporte de l’énergie des deux côtés du terrain », précise Jalen Duren concernant son jeune coéquipier. « Il est incroyable et il a été important pour nous tout au long de la saison. Je suis impatient de voir ses progrès. »

Ron Holland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 81 16 47.4 23.8 75.4 0.5 2.2 2.7 1.0 1.7 0.6 0.9 0.2 6.4 2025-26 DET 6 21 43.8 30.4 84.6 1.0 2.5 3.5 1.8 4.0 2.0 2.0 0.3 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.