Luka Doncic et les Lakers piégés par la défense des Suns

Avec un geste un poil plus précis, il aurait sans doute signé la passe de la soirée. Quelques secondes après le coup d’envoi de la rencontre face aux Suns, Luka Doncic a capté un rebond défensif et tenté une passe laser façon catapulte vers Rui Hachimura parti seul en contre-attaque. Mais le Japonais n’a pas été en mesure d’exploiter le ballon, générant une perte de balle pour le Slovène.

La première d’une très longue série pour lui. Avec notamment une séquence désastreuse à l’approche de la pause. Une passe lobée trop ambitieuse vers Jaxson Hayes, déviée par Mark Williams, un ballon piqué par derrière par Jamaree Bouyea sur une relance et une autre transmission trop prévisible vers Jake LaRavia.

Trois possessions, autant de ballons perdus par Luka Doncic, qui allait en perdre encore un autre en forçant une passe sous le cercle vers Deandre Ayton. « J’ai l’impression que c’était clairement une défense différente de celle des autres équipes, qui essayait en quelque sorte de me laisser aller marquer au lieu de créer pour les autres. Donc c’était un peu déroutant. Mais on ne peut pas se le permettre », réagit-il après le match.

Sa performance à 38 points (15/26 aux tirs), 11 rebonds et 5 passes gâchée, Luka Doncic estime que ce revers est de sa « faute » et qu’il ne peut pas se permettre de perdre autant de ballons : 9 en tout ! Un « record » en carrière égalé. « Ce n’est pas possible que je termine avec neuf balles perdues ! », insiste-t-il.

Austin Reaves a également gâché cinq ballons, LeBron James trois autres, soit un total de 22 « turnovers » côté Lakers, contre moitié moins pour leurs adversaires. Ce différentiel a alimenté la colonne de points marqués après ballons perdus pour les Suns (32, contre 13), ainsi qu’en contre-attaque (28, contre… 2). Pas besoin d’aller chercher plus loin l’une des grandes explications à la déroute des Lakers.

Jouer plus physique aussi

« En termes de système, ils n’ont jamais fait de ‘blitz’ ou quoi que ce soit de ce genre. Mark Williams a fait un excellent travail simplement par sa taille. Il a la deuxième plus grande envergure de la NBA. Donc que ce soit pour un jeu en poste, pour un mouvement sans ballon, ou pour un ‘pick-and-roll’, il était au milieu de la raquette tout le temps. Et leurs arrières ont fait du bon travail en étant physiques et en nous forçant à y aller », analyse JJ Redick.

Il ajoute : « Et une fois que vous êtes là-dedans, dans cet espace restreint, vous n’allez pas réussir à passer le ballon. Et cela a conduit à beaucoup de pertes de balle. » Et à beaucoup d’interceptions pour les Suns, qui ont volé 16 ballons, là où Deandre Ayton a signé… l’unique interception de la soirée chez les Lakers.

Alors que les Lakers s’apprêtent à démarrer une série de matchs à l’Est (Raptors, Celtics et Sixers), Luka Doncic passe ainsi déjà la consigne à son équipe : « Tout d’abord, prendre soin du ballon, évidemment, mais ensuite être un peu plus physiques. J’ai l’impression qu’ils ont mis beaucoup de tirs aussi, donc il faudra travailler là-dessus également. Donc, prendre soin du ballon en attaque et être plus physiques en défense. »

Sans oublier d’afficher une bonne dose d’envie car sur ce match, les Suns étaient clairement plus affamés. « Si tu ne joues pas dur contre cette équipe, tu vas te faire exploser », formule JJ Redick qui n’a pu que le constater.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 16 36:56 47.8 34.1 81.2 0.8 8.1 8.9 8.9 2.6 1.6 4.3 0.6 35.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.