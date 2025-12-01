Le cœur lourd, Tyrese Maxey peut compter sur le soutien de Paul George et Joel Embiid

Tête baissée, Tyrese Maxey n’arborait pas son sourire habituel après le match perdu en double prolongation face à Atlanta, cette nuit à la maison. Il faut dire que le meneur en avait gros sur la patate. Pour la grande première du trio Maxey-George-Embiid cette saison, il avait encore sorti le grand jeu. Mais malgré ses 44 points, 7 rebonds et 9 passes décisives, Philadelphie a fini par s’incliner (134-142).

Tyrese Maxey s’en veut surtout d’avoir raté deux lancer-francs décisifs à 4.6 secondes de la fin de la première prolongation, alors que le score affichait 126-124. Quelques instants plus tôt, c’est lui qui avait trouvé la faille face à Zaccharie Risacher pour replacer son équipe en tête. Et là, au moment de conclure sur la ligne de réparation, ses deux tentatives ont tapé le fond du cercle avant de ressortir.

« Comme d’habitude, je pensais que j’allais les mettre. On en tirera les conclusions », a-t-il lâché, dépité.

Joel Embiid s’en veut

Pour le soutenir, Tyrese Maxey pourra assurément compter sur Joel Embiid et Paul George, premiers témoins de l’exceptionnelle ascension de leur meneur durant leur absence. Les deux autres leaders de l’équipe sont encore sur le retour, et le pivot, sous restriction de minutes, n’a pas pu disputer la deuxième prolongation, laissant à nouveau Tyrese Maxey un peu seul face à ses nouvelles responsabilités.

L’intérieur des Sixers s’est ainsi presque senti coupable au regard du scénario du match, terriblement cruel pour Tyrese Maxey, à deux doigts d’être le nouveau héros de la soirée.

« Je me sens vraiment mal. Bien sûr, il y a les minutes qu’il doit jouer, toute la pression qu’il doit gérer. J’ai connu ça, je sais ce que ça fait. Il faut simplement continuer à croire en ce que tu fais, à croire en Dieu, et accepter le fait que tout peut arriver », a glissé le MVP de la saison 2022/23. « Il fait une grande saison, il devrait être fier de lui, pour ce qu’il a réussi à accomplir et pour avoir porté l’équipe. Il fait un boulot fantastique ».

Des leaders désormais à son service

De retour depuis un peu moins de deux semaines, Paul George est lui aussi aux premières loges pour constater la débauche d’énergie de son meneur, auteur de son septième match à 39 points et plus cette saison.

« C’est un guerrier, c’est un battant, il n’y a aucun doute là-dessus. Il prend tellement de coups, les adversaires le tiennent, l’attrapent, il tombe tellement de fois et il se relève à chaque fois », a rappelé PG. « C’est une question de leadership. Et quand il est là, je joue pour lui. Je fais tout mon possible pour lui faciliter la tâche. C’est notre gars, et c’est inspirant pour moi, en tant que vétéran de voir un gars aussi régulier et efficace, avec toutes les minutes qu’il joue. C’est impressionnant ».

Les deux savent ce qui leur reste à faire : retrouver leur meilleur niveau physique pour pouvoir aider un Tyrese Maxey, qui en a bien besoin et pourra par la même occasion retrouver un peu plus de lucidité et de fraîcheur en fin de match. Au final, l’ensemble a été plutôt positif et il n’a manqué que la victoire.

« C’est la première fois qu’on joue ensemble en match. Pour pas mal de gars, dont VJ Edgecombe, c’est la première fois qu’ils jouent avec Joel et Paul. On ne s’est pas encore vraiment entraînés ensemble, donc c’est un peu dur. Mais ce n’est pas une excuse. On avait suffisamment bien joué pour remporter le match », concluait Tyrese Maxey.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 19 40:41 46.8 38.4 87.7 0.3 4.5 4.8 7.6 2.4 1.5 2.8 0.8 32.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.