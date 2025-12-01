Les Lakers restent très prudents avec la santé de LeBron James

Si LeBron James a manqué la rencontre de cette nuit face aux Pelicans, c’est parce qu’il s’agissait d’un back-to-back, mais aussi parce que sa douleur au pied gauche s’est réveillée. Après avoir manqué les 14 premiers matchs de la saison à cause d’une sciatique et joué uniquement quatre rencontres, ce n’est d’ailleurs pas certain qu’il soit en tenue ce soir face aux Suns.

« C’est quelque chose qu’on doit gérer », a reconnu JJ Redick, avant la rencontre. « Avec le back-to-back et le fait qu’il vient à peine de terminer sa préparation, ces dix derniers jours était l’équivalent de son camp d’entraînement. On préfère rester prudents. »

Après celui de lundi, les Lakers auront encore 10 back-to-back à gérer et JJ Redick assure que l’objectif est de faire en sorte que LeBron James puisse les disputer : « On veut le préparer pour qu’il puisse jouer les back-to-back. C’est l’objectif. Mais vous avez raison : chaque back-to-back est un cas particulier. C’est la réalité de la NBA aujourd’hui. Mais on veut qu’il puisse y jouer. Lui aussi. Donc on va travailler dans ce sens. »

La présence de LeBron James est donc plus qu’incertaine ce soir, et ça signifie que son impressionnante série record de 21 sélections dans une des trois All-NBA Teams ne tient plus qu’à un fil. Ou plutôt à une rencontre s’il venait à manquer le match de ce lundi soir face aux Suns…

Pour JJ Redick, c’est secondaire. Et de loin. « Cela n’a jamais été un sujet important » répond le coach des Lakers. « Je veux que mes joueurs reçoivent les récompenses qu’ils méritent… Bien sûr que je veux qu’Austin, Luka, LeBron, ou n’importe qui d’autre, soient récompensés. C’est super pour eux mais… dans la liste des choses auxquelles un joueur ou un coach doit penser, c’est vraiment loin derrière. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 4 32:30 49.1 33.3 50.0 0.8 4.3 5.0 8.3 1.5 1.0 2.0 0.3 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.