Une Nike GT Cut 3 Turbo aux couleurs des Mavericks

La Nike GT Cut 3 Turbo est de retour ! Deux mois après la sortie de son magnifique coloris « South Beach », la nouvelle version de la Nike GT Cut 3, à la tige redessinée, traverse cette fois une bonne partie des Etats-Unis, direction le Texas !
Le modèle innove cette fois en prenant les couleurs d’une franchise NBA, celle des Dallas Mavericks en l’occurrence. La tige est scindée en trois, avec des parties latérales bleu marine et grise accompagnée de blanc sur le milieu de l’avant du pied et la languette, sur laquelle un « Swoosh » ressort en vert fluo.
La Nike GT Cut 3 Turbo « Dallas Mavericks » est disponible depuis ce matin sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.
Notre verdict de la Nike Zoom GT Cut 3
Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet.
Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.
La Nike GT Cut 3 préserve ainsi sa cote parmi les meilleures chaussures du marché pour les profils de joueurs extérieurs plutôt dynamiques.