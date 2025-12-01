Une Nike GT Cut 3 Turbo aux couleurs des Mavericks

La Nike GT Cut 3 Turbo est de retour ! Deux mois après la sortie de son magnifique coloris « South Beach », la nouvelle version de la Nike GT Cut 3, à la tige redessinée, traverse cette fois une bonne partie des Etats-Unis, direction le Texas !

Le modèle innove cette fois en prenant les couleurs d’une franchise NBA, celle des Dallas Mavericks en l’occurrence. La tige est scindée en trois, avec des parties latérales bleu marine et grise accompagnée de blanc sur le milieu de l’avant du pied et la languette, sur laquelle un « Swoosh » ressort en vert fluo.

La Nike GT Cut 3 Turbo « Dallas Mavericks » est disponible depuis ce matin sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.