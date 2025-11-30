Giannis Antetokounmpo suit le rythme des plus grands

Face aux modestes Nets, les Bucks ont mis fin à une série de sept revers de suite. Une victoire marquée par le 21 000e point en carrière de Giannis Antetokounmpo, inscrit dans le 2e quart-temps. A Milwaukee, on avait tout prévu avec une vidéo hommage diffusée pendant un temps-mort, tandis que le “Greek Freak” saluait ses fans du Fiserv Forum.

“Je pense que lorsque j’étais plus jeune, il y a quelques années, c’était juste un jour comme un autre…. Je faisais simplement mon travail puis je rentrais chez moi” réagit Giannis. “Mais en vieillissant, vous commencez à apprécier ces moments et à ne pas les prendre pour acquis. Comme Coach Doc est venu me dire qu’il n’y avait eu que 11 ou 12 joueurs à avoir marqué 21 000 points avec une seule équipe dans toute l’histoire du basket, là, on reste sans voix.”

Un petit gamin de Grèce s’invite au milieu des légendes

Giannis est le 42e joueur à atteindre ce cap et le sixième plus jeune après LeBron James, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Kevin Durant et Michael Jordan. Que des légendes, et il est le plus jeune européen à y parvenir, et c’est ce qui le rend si fier.

« C’est le fait d’être un gamin de Grèce, de Sepolia où j’ai grandi dans un petit quartier (à Athènes) où, disons, il ne se passe pas beaucoup de grandes choses ou peu de gens en sortent…” poursuit le Grec. “Pouvoir être sur cette scène et, 30 ans plus tard, atteindre les 21 000 points en carrière, j’en suis très reconnaissant.”

Et puis il y a tout de même le fait de côtoyer dans les livres les plus grands joueurs de l’histoire. « On parle de Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Wilt et Kevin Durant. Les GOAT parmi les GOAT… et je doute que quelqu’un dise le contraire. Etre simplement sur cette liste avec eux est incroyable. Ai-je accompli autant de choses qu’eux ? Je ne pense pas. Ai-je encore beaucoup de marge pour m’améliorer, pour progresser , et des années pour écrire ma propre légende ? Oui. Et je pense que grimper en haut de la liste des meilleurs marqueurs n’est pas à six, sept ou huit ans.”

Jusqu’où va-t-il grimper ?

Proche des 30 points de moyenne chaque année, Giannis va très vite grimper au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. « À mon avis, c’est dans quatre ans. Quatre, cinq ans, quatre ans et demi. Je pense que lorsque j’aurai 35 ans et que je serai assis sur cette chaise, on aura une discussion sur le fait d’être en tête de la liste des marqueurs de tous les temps, et j’aurai prophétisé cela. »

Si dépasser LeBron James sera très compliqué, voire impossible, en revanche, Giannis a le potentiel pour devenir le meilleur marqueur européen de l’histoire. Objectif : dépasser les 31 560 points de Dirk Nowitzki, 6e meilleur marqueur de l’histoire.