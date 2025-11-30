Kawhi Leonard : « Soit tu veux sortir du trou, soit tu restes au fond… »

C’est la défaite de trop pour les Clippers, dominés à domicile par les Mavericks. Après ce 15e revers en 20 matches, les joueurs de Tyronn Lue pointent à l’avant-dernière place de la conférence Ouest, et Kawhi Leonard est enfin sorti de son silence pour tirer la sonnette d’alarme.

“Chacun doit aller puiser au fond de lui et relever le défi” prévient-il. “Il est temps de sortir du trou. Soit tu veux le faire, soit tu restes au fond.”

Les Clippers ont-ils la capacité, surtout mentale, de se relever et de sortir de cette spirale de défaites. Pour John Collins, il faut passer des paroles aux actes. « Faut retrouver notre énergie, collectivement, que ça vienne des cadres, des rookies, des coachs, peu importe », prévient l’ancien dunkeur des Hawks. « Tout le monde doit vraiment y croire, qu’on est prêts à gagner. Si tout le monde n’y croit pas, on fait juste du bruit. »

Après 20 matches, Tyronn Lue regrette que son groupe ne soit pas capable de jouer 48 bonnes minutes. « Tout commence avec chacun d’entre nous », rappelle l’entraîneur des Clippers. « Il faut être capable de se regarder dans le miroir et voir ce qu’on peut apporter de mieux à l’équipe. On doit tous être meilleurs. On joue deux ou trois bons quart-temps, mais on n’arrive pas à tenir. Pas sur 48 minutes. »

C’est pour cette raison que Leonard reste optimiste. « Il reste 62 matchs… On doit juste être bons dans le deuxième quart de la saison, les trois-quarts restants, et voir ce qu’on peut faire. »