À cause de Mark Cuban, Anthony Edwards a dû modifier ses lancers

« Observez Anthony Edwards quand il tente un lancer-franc… Observez-le quand il est sur la ligne… Il marche à chaque fois sur la ligne… » C’est ce qu’avait révélé Mark Cuban début septembre, et il avait prévenu qu’il n’excluait pas d’envoyer des vidéos à la NBA pour qu’elle sévisse.

Une mise en garde que Edwards a retenu, comme il l’a expliqué samedi soir. “Un gars connu est allé sur Instagram ou dans un podcast et il a parlé de mes lancers-francs. Il a attiré l’attention de tout le monde dessus, donc j’ai dû changer, parce qu’ils ont commencé à le siffler comme une faute” explique l’arrière des Wolves. “Maintenant les arbitres sont en mode : « Tu ne peux pas mordre la ligne. » Donc j’ai dû changer tout mon truc. Je crois que c’était le mec qui était propriétaire des Mavs, Mark… Mark Cuban”.

Changer sa routine aux lancers-francs n’est pas anodin pour un joueur NBA, même jeune, et c’est ce qui explique certains ratés. “J’essaie de m’habituer à mes nouveaux lancers… Mais je n’ai pas d’excuses, je dois les mettre. C’est pour ça que parfois je sais même pas si ça va rentrer ou pas, parce que je dois me concentrer à ne pas dépasser la ligne.”

Mais il assure que ça va vite rentrer dans l’ordre. “C’est compliqué, mais avec tout le temps que je passe dans la salle, ça ne devrait pas être si dur. J’essaie de tirer genre 200 lancers-francs par jour. Je vais revenir demain et en tirer plein. Je dois être à l’aise avec ça” assure-t-il, avant d’insister sur le rôle de Cuban dans tout ça. “Les arbitres me l’ont sifflé quelques fois. Ou parfois ils te le disent au milieu du match. Mais après ce qu’il a dit cet été, plein de gars m’ont écrit : « Bro, tu dois changer ça, ils vont commencer à te le siffler. » Coach Crean m’a écrit aussi. Donc je me suis dit qu’il fallait que je change ma routine sur les lancers. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 14 32:51 47.5 39.2 81.4 0.9 3.9 4.8 3.6 2.0 1.5 2.6 0.6 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.