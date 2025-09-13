Mark Cuban aimerait que l’on surveille Anthony Edwards aux lancers-francs

Invité à intervenir dans un podcast, Road Trippin', en compagnie de Richard Jefferson, Channing Frye, Kendrick Perkins et Allie Clifton, Mark Cuban en a profité pour évoquer quelque chose qui le chagrine tout particulièrement, quand il regarde des matchs NBA.

Notamment ceux des Wolves, lorsqu'un certain Anthony Edwards se présente sur la ligne des lancers-francs…

« Observez Anthony Edwards quand il tente un lancer-franc » explique-t-il ainsi, visiblement dans l'espoir que quelque chose change. « Observez-le quand il est sur la ligne… Il marche à chaque fois sur la ligne… »

Pour justement faire bouger les choses, Mark Cuban n'exclut visiblement pas de reproduire une « technique » utilisée pour que… Shaquille O'Neal soit sanctionné pour la même raison, à une époque où il se trouvait encore dans la ligue : « On avait envoyé les images à la NBA et ils ont commencé à siffler, donc il a dû corriger ses lancers-francs » se remémore-t-il à ce propos.

D'autant que l'ancien propriétaire majoritaire des Mavericks, devenu depuis minoritaire, se souvient d'avoir déjà été floué par le passé, à cause de ces agissements (involontaires ?) d'Anthony Edwards.

« Il y a eu un match contre les Timberwolves, où ils menaient genre 93-92, avec quelques secondes à jouer » décrit-il en ce sens. « Là, il s'avance, marche sur la ligne et le ballon rentre dans le panier. Je me suis dit que c'était la faute la plus simple à siffler pour les arbitres, car il suffisait de regarder s'il marche sur la ligne, mais ils ont refusé de le sanctionner… »

Jugez maintenant par vous-même…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.