Kon Knueppel : “Au complet, on peut rivaliser avec n’importe qui !”

C’est la surprise du soir : la victoire des Hornets après prolongation face aux Raptors, alors que les coéquipiers de Scottie Barnes restaient sur neuf victoires d’affilée. Un succès avec 35 points de Miles Bridges, dont 10 dans la prolongation, mais aussi 20 points du rookie Kon Knueppel, auteur d’un 3-points décisif à 10 secondes de la fin de 4e quart-temps.

“On a évidemment dessiné le système, et j’étais un peu la première option” raconte Knueppel. “J’ai été le premier à me démarquer. Sion (James) a un peu regardé ailleurs au début, puis il a vu que j’étais ouvert et il m’a fait la passe. On en avait parlé juste avant avec Grant (Williams), je crois sur la possession précédente, avant qu’on prenne le temps mort et qu’on dessine le système : on s’était dit que c’était un bon moment pour peut-être faire une feinte de tir, faire sauter le défenseur et se pencher vers l’avant. C’est pour ça qu’on me voit faire une petite feinte. Mais comme il ne saute pas, je prends le tir, et je suis content qu’il soit rentré.”

KON KNUEPPEL SENDS IT TO OT pic.twitter.com/53PWxIJXJm — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 30, 2025

Sur le coup, Knueppel a “sauvé la vie” de Miles Bridges qui s’en voulait d’avoir raté un lancer-franc juste avant. “Miles a été incroyable ce soir. Son tempo, surtout en prolongation, était vraiment bon. Je pense qu’il exagère un peu quand il dit que je lui ai sauvé la vie car il a mis 35 points quand même ! Mais oui, il était dégoûté d’avoir raté ce lancer-franc…”

Un effectif presque au complet

Ce qu’il faut retenir aussi, c’est que c’est la 2e victoire arrachée par les Hornets dans les derniers instants. Avant cela, l’équipe avait perdu cinq matches de suite dans les dernières minutes. “C’est clair que c’est bien… Sur les premiers matchs, on n’exécutait pas les choses comme on le voulait en fin de rencontre. Sur les deux derniers, on ne perd pas la balle dans le money time, on arrive à prendre des tirs, à faire des stops et prendre les rebonds…”

De quoi nourrir de belles ambitions pour la suite, d’autant que l’infirmerie s’est vidée. Charles Lee peut ainsi s’appuyer sur son cinq type, et le rookie estime que ça change beaucoup de choses. “Au complet, je pense qu’on peut rivaliser avec n’importe quelle équipe ! Je crois qu’on l’a déjà montré sur plusieurs matchs, même sans tout le monde. Ça montre le niveau de compétitivité du groupe. Mais c’est bien d’avoir tout le monde de retour… et on a hâte d’avoir Josh Green et Grant Williams de retour aussi.”