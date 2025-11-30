À 100% aux tirs, Nikola Jokic adore les back-to-back

Avec seulement sept tirs pris, Nikola Jokic n’était pas loin d’être notre MVP de la nuit. Pourquoi ? Parce qu’il les a tous mis dans la victoire à Phoenix. En 31 minutes, le Serbe compile 26 points, 10 passes et 9 rebonds à 100% aux tirs : 5 sur 5 à 2-points et 2 sur 2 à 3-points. C’est son 3e match à 25 points et plus à 100% aux tirs. Seul Wilt Chamberlain a fait mieux dans l’histoire.

« 26 points avec 7 tirs… Je ne sais pas si j’ai déjà vu une ligne de stats comme ça » sourit David Adelman. « C’est bien de le voir aller sur la ligne des lancers francs, ce qui n’a pas toujours été régulier cette saison. »

Touché au poignet face aux Spurs, le triple MVP n’a rien forcé, et comme les Nuggets étaient en back-to-back, il a clairement joué à l’économie. La fatigue s’est fait ressentir sur ses déplacements, mais son intelligence du jeu compense, et malgré les nombreux changement défensifs sur lui, il n’a jamais dévié de sa mission de faire jouer les autres.

Denver, une équipe de back-to-back

« Il y a ses 10 passes décisives, mais aussi leur manière de défendre sur lui en amenant un deuxième défenseur, parfois un troisième — ça mène à des tirs totalement ouverts » souligne le coach de Denver. « Pour qu’on mette 22 paniers à 3-points, il y aura des soirs où on devra jouer comme ça. Il y aura aussi des soirs où on se dira « Donnons-lui le ballon ». Sauf que si trois gars le marquent, c’est difficile. Mais ça signifie que quelqu’un d’autre est grand ouvert, et je trouve qu’on a bien fait circuler la balle ce soir, et les 36 passes décisives le montrent. »

De manière générale, Nikola Jokic adore les back-to-back. Cette saison, il tourne à 39.3 points, 12 rebonds et 11.8 passes de moyenne dans les deuxièmes manches d’un back-to-back. Et ça déteint sur ses Nuggets qui sont très efficaces lorsqu’ils jouent deux rencontres en 24 heures. Pour preuve, les partenaires de Jokic restent sur 10 victoires de suite à l’extérieur dans des back-to-back.

Cette saison, globalement, ils en sont à 3 victoires pour une défaite, et elle avait été concédée à domicile face aux Kings.