Le mollet d’Isaiah Hartenstein fait aussi des siennes

Les blessures au mollet sont décidément à la mode en ce moment en NBA et le dernier joueur sur le carreau se nomme Isaiah Hartenstein. Victime d’une élongation du muscle soléaire droit, situé au-dessus du tendon d’Achille, dans la partie inférieure du mollet, il va ainsi manquer dix à quatorze jours de compétition.

Un problème pour le Thunder, qui venait de retrouver Jalen Williams et qui espérait enfin pouvoir être au complet, mais qui va donc devoir patienter encore un peu avant de l’être (sans compter les absences longue durée de Nikola Topic et Thomas Sorber).

Toutefois, même diminués, les champions en titre savent toutefois trouver un moyen de gagner et ils l’ont démontré en ce début de saison, remportant 19 de leurs 20 premiers matchs !

On peut s’attendre à ce que, sans Isaiah Hartenstein (12.2 points, 10.7 rebonds, 3.4 passes et 1.3 interception), ce soit Chet Holmgren qui glisse au poste de pivot, avec Jaylin Williams comme première rotation.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 7:54 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 11:34 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 CLE 16 17:56 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2020-21 DEN 30 9:04 51.3 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2021-22 LAC 68 17:53 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NY 82 19:50 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NY 75 25:17 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 57 27:54 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2 2025-26 OKC 19 27:47 67.1 0.0 64.0 3.3 7.4 10.7 3.4 2.8 1.3 2.1 0.8 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.