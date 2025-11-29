Le MVP de la nuit | Austin Reaves, le finisseur des Lakers

LeBron James s’est clairement mis en retrait dans l’attaque des Lakers, laissant les commandes du jeu de Los Angeles à Luka Doncic, qui finit avec 35 points à 11/18 au tir, et 11 passes décisives face aux Mavericks.

C’est que le Slovène peut compter sur le coéquipier « qu’il préfère le moins », Austin Reaves !

Avec 38 points à 12/15 au tir dont 6/8 de loin, ce dernier a ainsi parfaitement profité des décalages obtenus par les prises à deux sur Luka Doncic ou encore LeBron James pour sanctionner la défense de Dallas. Mais il a aussi fait des différences par lui-même, et ça lui permet d’être l’un des joueurs qui marquent le plus en quatrième quart-temps.

Seuls Cade Cunningham, Donovan Mitchell et Tyrese Maxey ont ainsi davantage inscrit de points que lui dans les dernières périodes des matchs, depuis le début de cette saison régulière…

L’équilibre entre les 3-points et l’attaque du cercle

Cette nuit encore, il inscrit 10 des 31 points des « Purple & Gold » dans le quatrième quart-temps de la rencontre.

« Il a fait du bon travail, cette saison, pour trouver l’équilibre, avec ou sans ballon, entre le fait de chercher le 3-points et d’aller dans la raquette » analyse JJ Redick. « Et quand il est dans ce mode, il est juste difficile à défendre. Il ne se contente pas de prendre des 3-points en sortie de dribble, parce que c’est ce que la défense vous laisse. Non, quand on lui met la pression, il attaque le cercle et ça colle bien avec notre groupe de façon générale. »

De quoi permettre à Los Angeles d’être bien installé à la deuxième place de la conférence Ouest avec 14 victoires pour 4 défaites, et à Austin Reaves de continuer à construire son « amour vache » avec Luka Doncic. Lors de l’interview de ce dernier, en fin de match, il est ainsi venu le chambrer en expliquant avoir plus de dunks que lui…

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 14 36:17 49.8 31.8 87.9 0.9 4.9 5.7 7.0 2.5 1.4 3.2 0.1 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.