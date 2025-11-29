Les Bucks toujours à la peine, même avec Giannis Antetokounmpo

Après dix jours sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks pouvaient enfin souffler : il était de retour, à New York, pour offrir une chance aux Bucks de, peut-être, pouvoir se qualifier et défendre leur titre dans la NBA Cup. Mais s’il a été dominant avec 30 points, 15 rebonds et 8 passes en 28 minutes, le Grec n’a pas pu empêcher la défaite des siens.

« Il était un peu rouillé. Il a perdu quelques ballons. J’ai utilisé deux temps-morts, un en première mi-temps et un autre en seconde, rien que pour le faire souffler. Globalement, je l’ai trouvé très bon », commente Doc Rivers.

Le souci, c’est qu’il a fallu jouer 20 minutes sans lui… Avec le Grec, ils ont fait jeu égal, sans lui, ce ne fut pas la même histoire. Même vaillants et avec un Giannis aussi bon, les Bucks ont fait trop d’erreurs pour espérer remporter ce match.

« Le plus important, ce sont les 13 shoots et 8 lancers-francs qu’ils ont pris de plus que nous. On a mieux shooté qu’eux, mais il y a les ballons perdus, les rebonds offensifs et les fautes », regrette le coach des Bucks, ses troupes ayant commis 26 fautes et laissé 14 rebonds offensifs. « Il faut gagner la bataille dans ces domaines et, surtout avec Giannis, si on le fait, alors on remporte la partie. Car il est limité au niveau des minutes et on a gâché notre avance quand il était sur le banc. »

D’abord penser aux efforts, l’attaque suivra ensuite

Le retour de Giannis Antetokounmpo n’a donc pas permis d’inverser la (mauvaise) tendance des Bucks, qui concèdent ainsi une septième défaite de suite. La saison est encore longue, l’écart avec le sommet pas énorme, mais le constat alors que le mois de décembre pointe le bout de son nez est là : Milwaukee ne devance plus que les faibles Hornets, Nets, Pacers et Wizards.

« Pendant cette série, notre moral est au beau fixe et c’est positif », lance Kyle Kuzma. « Mais on doit faire plus attention aux détails. Ce manque d’attention, à certains moments des matches, explique nos défaites. On doit être plus concentré à certains instants des matches. »

C’est ce que réclame le MVP des Finals 2021, pas tendre avec son équipe. « Personne ne doit avoir d’ambition personnelle », prévient-il. « On doit seulement penser à gagner. Si on gagne, tout va se mettre en place. Je peux utiliser l’excuse de la fatigue, oui. Que c’est la nature humaine aussi, avec mon absence et celle de Kevin Porter Jr, de se dire qu’il faut en faire plus, que c’est une opportunité pour prendre plus de shoots. Mais ce n’est pas comme ça qu’on gagne, qu’on construit une culture. »

Giannis Antetokounmpo insiste pour que les Bucks retrouvent des vertus défensives, parfois observées contre les Knicks mais pas sur la durée face aux efforts de Josh Hart et compagnie, avant de penser à briller en attaque.

« Il faut faire son travail et faire ce pour quoi vous êtes payé, défendre, faire les petites choses. Quand on fait ça, alors les autres choses s’ajoutent. Si on ne pense qu’à marquer, à se mettre dans le rythme offensivement et que ça ne fonctionne pas, alors on a l’impression de ne rien faire », poursuit le All-Star. « On ne peut se soucier de deux shoots manqués, que quatre secondes influencent les 47 minutes et 56 autres secondes de la partie. On doit retrouver cet état d’esprit, celui de se battre et pas celui de faire un one-man show. On doit le faire ensemble. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 13 31:51 62.9 50.0 63.6 3.7 7.2 10.8 6.8 2.6 0.9 3.5 1.2 31.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.