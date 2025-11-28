Le retour d’Anthony Davis bien prévu pour ce soir… face aux Lakers !

Neuf mois après son arrivée à Dallas, Anthony Davis s’apprête enfin à retrouver la Crypto.com Arena… et les Lakers. Absent depuis le 29 octobre en raison d’une blessure au mollet gauche, l’intérieur All-Star vise un retour très symbolique : celui du match de NBA Cup à Los Angeles, vendredi, face à son ancienne équipe.

Selon Shams Charania, d’ESPN, l’ailier-fort des Mavericks est en effet attendu pour cette rencontre, sous réserve de l’aval final du staff médical. Un scénario qui collerait parfaitement aux envies du joueur : interrogé plus tôt dans la semaine sur une date de reprise, Anthony Davis a reconnu qu’il avait « déjà une idée du match » qu’il rêvait de jouer, tout en rappelant que la décision appartiendra au staff.

Depuis sa blessure, Dallas a plongé au classement (5 victoires – 14 défaites) et les rumeurs autour d’un possible transfert d’Anthony Davis se sont multipliées. Le champion 2020 assure pourtant qu’il reste concentré sur le terrain et sur sa mission : aider une équipe qui perd trop souvent des matches serrés à mieux finir les rencontres.

S’il est bien de retour ce soir, la NBA Cup offrira alors le cadre parfait pour des retrouvailles très attendues avec le public angelino, et aussi une occasion idéale de relancer la saison des Mavericks…

