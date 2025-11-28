T.J. McConnell retrouve des couleurs avec les Pacers

On avait d’abord imaginé qu’il serait le grand « gagnant » de la longue absence de Tyrese Haliburton. Mais avant même le début de la saison, T.J. McConnell a lui aussi pris la direction de l’infirmerie, touché aux ischio-jambiers.

Une épreuve pour le meneur de jeu qui a rarement été blessé au cours de sa carrière. En dix saisons dans la Grande Ligue, il n’a manqué qu’à deux reprises d’atteindre le cap des 70 matchs disputés. Il s’était toutefois fracturé le poignet droit en décembre 2021, et n’était revenu sur le terrain qu’en avril 2022.

« Tout n’a pas été positif. Je ne m’étais jamais blessé musculairement auparavant, donc je pense que le processus de retour a été plus difficile que je ne l’avais anticipé, surtout au niveau de mon souffle et de mes jambes. Je fais tout ce que je peux pour continuer à travailler là-dessus », livre-t-il aujourd’hui.

« Je m’attendais à quelques fluctuations dans le rythme du jeu et ma fluidité, mais j’ai l’impression de commencer à y revenir », poursuit le meneur, pour qui il s’agissait surtout de retrouver ses jambes. Le joueur de 33 ans a eu un peu de mal à relancer la machine sur ses premiers matchs de retour. À l’instar de sa sortie sans marquer (0/4) il y a dix jours face aux Pistons.

Une production repartie à la hausse

Depuis ce raté, T.J. McConnell enchaîne en revanche les prestations d’un tout autre calibre. Sur ses quatre dernières rencontres, il tourne à 14 points (63 % aux tirs dont 40 % à 3-points), 6 passes et 4 rebonds de moyenne. Des chiffres qui se rapprochent de ses standards habituels sous le maillot des Pacers.

« T.J. est un vrai battant. Il veut donner le meilleur de lui-même, mais il oublie qu’il est un peu plus âgé et qu’il a eu une blessure aux ischio-jambiers. On a tous envie de le voir redevenir T.J. immédiatement, mais ça prend du temps. J’essaie toujours de lui dire d’être patient, d’être bienveillant avec lui-même, parce qu’on sait ce dont il est capable. ‘Mais tu ne peux pas précipiter le processus. Tu vas revenir’ », souhaite Pascal Siakam.

Reste qu’en son absence, comme en celles de nombreux autres arrières, les Pacers ont sombré : avec 2 victoires pour 16 défaites, ils occupent la dernière place de leur conférence. Et son retour, s’il a redynamisé le banc, n’a pas encore eu d’impact direct sur les résultats de la franchise de l’Indiana.

Rick Carlisle estime pourtant qu’il demeure « d’une importance majeure » pour le groupe. « Grâce à l’énergie qu’il apporte et à sa façon de faire vibrer le public à domicile. Il remonte le moral de ses coéquipiers quoi qu’il arrive, que ce soit positif ou négatif. C’est quelqu’un de très positif. Il est clair qu’il a commencé à se sentir beaucoup mieux et à retrouver son rythme », observe son coach.

Il ne manque plus désormais que les Pacers traduisent ce regain de forme en victoires.

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHI 81 19:50 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHI 81 26:44 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHI 76 22:27 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHI 76 19:21 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 18:41 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26:02 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24:09 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20:21 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 71 18:11 55.6 40.9 79.0 0.5 2.2 2.7 5.5 1.1 1.0 1.5 0.1 10.2 2024-25 IND 79 17:55 51.9 30.6 74.0 0.6 1.9 2.4 4.4 1.0 1.1 1.4 0.3 9.1 2025-26 IND 8 17:00 50.0 31.3 100.0 0.3 2.4 2.6 4.0 1.1 0.9 0.9 0.0 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.