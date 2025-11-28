Brandon Knight veut faire bonne figure lors des qualifications pour la Coupe du monde 2027

MarJon Beauchamp, Torrey Craig, Kessler Edwards… Au cœur d’une sélection américaine remplie d’anciens NBAers, on trouve Brandon Knight, le joueur au CV le plus ronflant de cette équipe montée pour démarrer les qualifications en vue de la Coupe du monde 2027.

Pour le 8e choix de la Draft 2011, comme pour d’autres, cette fenêtre est l’occasion de retrouver un peu de lumière, alors qu’il n’a plus trop fait parler de sa personne depuis fin 2021. Il avait alors profité de la flambée des cas de Covid pour intégrer l’effectif des Mavs pour une brève apparition. Depuis, le désir d’une nouvelle pige dans la Grande Ligue n’a pas quitté le père de famille.

« J’ai toujours de l’amour pour le jeu. Même si je ne jouais pas et que je ne me fixais pas d’objectifs, je m’entraînerais chaque jour. Et, honnêtement, c’est pour mes enfants. Au sommet de ma carrière, mon fils n’était même pas encore là. Ma fille n’était pas encore là. Donc je veux qu’ils puissent voir Papa rester actif. Mon objectif est de pouvoir, j’espère, revenir un jour en NBA, et s’ils pouvaient voir ça, ce serait tout pour moi. Je continuerai à persévérer, que j’y arrive ou non », se fixe aujourd’hui le joueur de 33 ans.

Résultat : quand le directeur sportif d’USA Basketball, Sean Ford, l’a contacté pour porter le maillot national, Brandon Knight, qui évolue actuellement à Porto Rico, n’a pas été compliqué à convaincre.

Le sourire au téléphone

« Quand je l’ai appelé, on pouvait presque voir son sourire à travers le téléphone. C’est quelqu’un de tellement bien, il sourit tout le temps. Tout le monde ici a dit oui tout de suite. Peut-être qu’ils ne savaient pas exactement à 100% dans quoi ils s’engageaient, mais ils cherchent à faire progresser leur carrière. J’espère qu’ils pourront le faire ici et qu’ils pourront aussi vivre une bonne expérience de basket », lâche le dirigeant.

Coachée par Stephen Silas, cette formation américaine a rendez-vous avec le Nicaragua, pour un premier affrontement à Managua ce vendredi, avant un match retour quelques jours plus tard sur le sol américain.

C’est le début de six fenêtres de deux matchs qui se dérouleront entre aujourd’hui et mars 2027. La République dominicaine et le Mexique sont les deux autres pays de leur poule.

Brandon Knight aborde en tout cas ce double affrontement avec l’idée d’être altruiste. « En tant que père de deux enfants maintenant, c’est ça la vie : être altruiste. Je crois fermement que l’on récolte ce que l’on sème. Et si le seul moment où cette équipe se fait remarquer, c’est en perdant, eh bien c’est la vie. C’est un honneur d’avoir ce défi. C’est un honneur de jouer pour les États-Unis, d’avoir une cible dans le dos et d’avoir été choisi pour ça. Et c’est toujours une bonne chose de servir », s’enthousiasme le meneur/arrière.