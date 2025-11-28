9 points en 10 secondes : Ignas Sargiunas en mode Tracy McGrady

La Grande-Bretagne était sur le point de s’offrir le scalp de la Lituanie dans cette première fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2027. À 15 secondes de la fin, la Copper Box Arena de Londres était ainsi prête à célébrer la victoire de ses joueurs, qui étaient à +7 (87-80).

Sauf qu’Ignas Sargiunas en a décidé autrement. Le meneur/arrière du Rytas Vilnius inscrit un premier 3-points pour ramener son équipe à quatre longueurs. La Grande-Bretagne ne fait qu’un sur deux aux lancers-francs et Ignas Sargiunas inscrit un nouveau 3-points rapide, sur le même spot, pour recoller à deux petits points (88-86).

Et sur la remise en jeu britannique, c’est encore Ignas Sargiunas qui récupère le ballon perdu par ses adversaires pour décrocher un nouveau 3-points de très loin. C’est au buzzer, ça fait ficelle et la Lituanie s’impose (88-89) !

Le héros du jour a ainsi inscrit 9 points en 10 secondes pour totalement renverser la rencontre. Une séquence totalement folle qui rappelle le coup de chaud mémorable de Tracy McGrady face aux Spurs.