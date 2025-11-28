Matchs
NBA
Matchs
NBA

9 points en 10 secondes : Ignas Sargiunas en mode Tracy McGrady

Publié le 28/11/2025 à 8:02 Twitter Facebook

En dix secondes de folie, Ignas Sargiunas a climatisé l’Angleterre. Menée de sept points à 10 secondes du buzzer, la Lituanie s’impose finalement grâce à trois flèches longue distance de son arrière !

Ignas Sargiunas avec la LituanieLa Grande-Bretagne était sur le point de s’offrir le scalp de la Lituanie dans cette première fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2027. À 15 secondes de la fin, la Copper Box Arena de Londres était ainsi prête à célébrer la victoire de ses joueurs, qui étaient à +7 (87-80).

Sauf qu’Ignas Sargiunas en a décidé autrement. Le meneur/arrière du Rytas Vilnius inscrit un premier 3-points pour ramener son équipe à quatre longueurs. La Grande-Bretagne ne fait qu’un sur deux aux lancers-francs et Ignas Sargiunas inscrit un nouveau 3-points rapide, sur le même spot, pour recoller à deux petits points (88-86).

Et sur la remise en jeu britannique, c’est encore Ignas Sargiunas qui récupère le ballon perdu par ses adversaires pour décrocher un nouveau 3-points de très loin. C’est au buzzer, ça fait ficelle et la Lituanie s’impose (88-89) !

Le héros du jour a ainsi inscrit 9 points en 10 secondes pour totalement renverser la rencontre. Une séquence totalement folle qui rappelle le coup de chaud mémorable de Tracy McGrady face aux Spurs.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes