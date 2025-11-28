Le TD Garden joue son rôle de 6e homme aux Celtics

Comme attendu, entre les transferts de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis et la blessure de Jayson Tatum, le début de saison des Celtics est moins abouti que les années passées. Si on compare avec les anciens temps de passage, lors des trois dernières saisons, les champions NBA 2024 avaient toujours gagné 14 ou 15 matches après 18 rencontres. Cette saison, ils sont à 10 succès.

Mais le dernier est remarquable puisqu’ils ont mis fin à la série des Pistons, qui restaient sur 13 succès d’affilée. Il est arraché à l’issue d’une rencontre loin d’être parfaite, mais avec un Derrick White précieux dans le « money time ». Pour autant, Joe Mazzulla a voulu mettre l’accent sur une action de la première période pour illustrer le match de son joueur.

Une simple interception sur Jaden Ivey, où l’ancien des Spurs le suit sur tout le terrain avant de lui subtiliser le ballon, au niveau de la ligne des lancers-francs, par derrière. « Quand Derrick a fait cette action, je savais qu’il allait se transformer », a déclaré le coach des Celtics. « Ces actions-là, c’est ce que je suis, ce que j’ai toujours été », a simplement commenté le principal concerné.

« Cette victoire s’explique non pas par notre exécution mais plus par notre état d’esprit, par nos efforts répétés », insiste Joe Mazzulla. « Si on regarde de près, ils ont pris plus de rebonds offensifs, ont eu plus de lancers-francs etc. Mais on était dur, tenace pour aller chercher, par tous les moyens, le succès. On doit essayer de se battre pour ça tous les soirs. »

« La ville et le Garden apprécient tout ça, peu importe notre bilan. Ils aiment notre état d’esprit et nos efforts »

Autre action à souligner pour l’entraîneur, toujours en première période, un moment où Baylor Scheierman se jette pour récupérer un ballon, le passer à Josh Minott, qui va alors monter au dunk et se faire contrer. Certes, Boston n’a pas marqué sur cette séquence, mais l’effort était là, apprécié par le public. Et ça compte énormément.

« Si on est à 10-8 comme bilan, c’est à mettre au crédit de la ville et du TD Garden. On ne joue pas aussi bien qu’on le voudrait, mais que Baylor se jette pour sauver un ballon, que Derrick fasse un sprint pour voler une balle, et c’est toute l’énergie de la salle qui change », analyse Joe Mazzulla. « La ville et le Garden apprécient tout ça, peu importe notre bilan. Ils aiment notre état d’esprit et nos efforts. »

Dans le détail, les Celtes avaient commencé la saison avec trois défaites en quatre matches dans leur antre. Depuis, ils ont signé cinq succès en six matches dont les deux derniers contre des équipes très en forme – Orlando et Detroit.

« Il faut remercier le Garden pour l’état d’esprit, l’impact physique et la dureté des joueurs. Les fans aiment le grand basket et j’ai dit aux joueurs qu’on doit essayer de le faire chaque soir. Le résultat compte évidemment, mais on est dans une situation où ils aiment nos efforts », conclut l’entraîneur de Boston.