Qui sont les coachs les plus victorieux avec une seule franchise ?

Douché par ses joueurs et son staff, Erik Spoelstra n’était même pas au courant qu’il venait de décrocher sa 800e victoire (en saison régulière) avec le Heat, la nuit dernière, grâce au succès face aux Bucks.

À 55 ans, le technicien vient pourtant de réussir un exploit que seuls Gregg Popovich (San Antonio Spurs) et Jerry Sloan (Utah Jazz) avaient déjà accompli : remporter plus de 800 matchs avec la même franchise !

Même le mythique Red Auerbach n’y était pas parvenu puisqu’il avait dû s’arrêter à 795 succès avec les Celtics.

Derrière, on retrouve Red Holzman, avec 613 succès à la tête des New York Knicks, puis son élève, Phil Jackson, qui figure deux fois dans le Top 15 : 610 victoires avec les Los Angeles Lakers et 545 avec les Chicago Bulls.

Hormis Erik Spoelstra, le seul coach du Top 15 qui peut poursuivre sa série est Steve Kerr, qui compte actuellement 577 victoires de saison régulière avec les Golden State Warriors.

Les autres coachs en activité sont loin derrière. Tyronn Lue (238 victoires) est à la troisième place avec les Clippers alors que Mark Daigneault (229) est déjà quatrième avec le Thunder. Chris Finch (219) complète ce Top 5 avec les Wolves alors que c’est Billy Donovan (204) qui est sixième avec les Bulls.