Matchs
NBA
Matchs
NBA

Qui sont les coachs les plus victorieux avec une seule franchise ?

Publié le 27/11/2025 à 16:37 Twitter Facebook

À 55 ans, Erik Spoeltsra rejoint le cercle très fermé des coaches ayant remporté plus de 800 matchs avec une seule franchise, aux côtés uniquement de Gregg Popovich et Jerry Sloan.

Gregg Popovich avec les SpursDouché par ses joueurs et son staff, Erik Spoelstra n’était même pas au courant qu’il venait de décrocher sa 800e victoire (en saison régulière) avec le Heat, la nuit dernière, grâce au succès face aux Bucks.

À 55 ans, le technicien vient pourtant de réussir un exploit que seuls Gregg Popovich (San Antonio Spurs) et Jerry Sloan (Utah Jazz) avaient déjà accompli : remporter plus de 800 matchs avec la même franchise !

Même le mythique Red Auerbach n’y était pas parvenu puisqu’il avait dû s’arrêter à 795 succès avec les Celtics.

Derrière, on retrouve Red Holzman, avec 613 succès à la tête des New York Knicks, puis son élève, Phil Jackson, qui figure deux fois dans le Top 15 : 610 victoires avec les Los Angeles Lakers et 545 avec les Chicago Bulls.

Hormis Erik Spoelstra, le seul coach du Top 15 qui peut poursuivre sa série est Steve Kerr, qui compte actuellement 577 victoires de saison régulière avec les Golden State Warriors.

Les autres coachs en activité sont loin derrière. Tyronn Lue (238 victoires) est à la troisième place avec les Clippers alors que Mark Daigneault (229) est déjà quatrième avec le Thunder. Chris Finch (219) complète ce Top 5 avec les Wolves alors que c’est Billy Donovan (204) qui est sixième avec les Bulls.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes