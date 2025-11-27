Le match référence de De’Aaron Fox à San Antonio ?

Alors que le deuxième quart-temps allait démarrer à Portland, De’Aaron Fox n’était pas encore totalement entré dans la rencontre. Certes, il avait distribué cinq passes décisives, mais avait surtout shooté à 0/4.

« J’ai commencé très doucement ce match », ne peut que concéder l’ancien de Sacramento, qui est toujours en phase de reprise, lui qui a manqué le camp d’entraînement et les premières semaines de la saison régulière. « Dès que je marque, le rythme vient. Mes coéquipiers et mon staff croient en moi, donc je ne peux que croire en moi. »

Avec 12 points dans le deuxième quart-temps, De’Aaron Fox a retrouvé du rythme, avant d’ajouter 23 points après la pause. Et son 8/8 aux lancers-francs dans le dernier quart-temps a permis aux Spurs de s’imposer face aux Blazers.

« Vu son niveau habituellement, il n’a pas bien commencé le match, mais on sait qu’il continue de faire les efforts. Il met des shoots et des lancers-francs importants. Ça fait des années que je vois ça », se réjouit Devin Vassell.

L’ancien joueur de Sacramento termine donc cette rencontre à Portland avec 37 points à 11/25 au tir, 8 passes, 6 rebonds et 3 interceptions. C’est son record avec la franchise texane et sans doute même son meilleur match – avec celui contre Dallas en mars dernier – sous le maillot de San Antonio.

Un sacré luxe pour Mitch Johnson alors que Victor Wembanyama est toujours bloqué à l’infirmerie.

« Il retrouve sa forme physique. Il fait du bon boulot pour savoir quand impliquer ses coéquipiers et quand mettre sa patte sur le match. En défense, il dérange », liste ainsi le coach. « C’est un All-Star, il a joué les playoffs, en a vu d’autres et a perdu plus qu’il ne le voulait. Les gars le cherchent et on est content de l’avoir à nouveau avec nous. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 9 33:27 50.0 37.9 85.5 1.1 2.8 3.9 6.3 3.0 1.4 3.2 0.3 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.