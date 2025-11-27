Reed Sheppard a bien mérité son cadeau

Dans la même soirée, Reed Sheppard s’est offert deux records personnels avec 31 points et 9 rebonds, et comme les Rockets ont gagné à San Francisco, ses coéquipiers ont tout fait pour récupérer le ballon du match et le lui offrir. C’est pour cette raison qu’on a vu Jae’Sean Tate traverser tout le terrain après le dernier tir de Moses Moody pour prendre le ballon.

« C’est son premier match à 30 points, c’est un moment mémorable, et j’espère qu’il pourra accrocher ce ballon quelque part », a expliqué Jae’Sean Tate. « Il en aura beaucoup d’autres. Ce n’est que le premier d’une longue série. »

Auteur d’une folle séquence dans le 3e quart-temps où il va enchaîner panier, interception sur Stephen Curry puis 3-points en quelques secondes, Reed Sheppard a verrouillé sa place dans le cinq de départ, et il tourne à 17.7 points de moyenne, avec 47% à 3-points, sur les neuf derniers matches.

« Je joue en étant libre, relâché, à l’aise. Mes coéquipiers et mes coachs me donnent beaucoup de confiance, ils me disent de rester agressif, de faire les bons choix. C’est plaisant » sourit-il dans le vestiaire, le ballon en main.

De plus en plus physique

Réputé pour son adresse à 3-points, Reed Sheppard devient de plus en plus complet, et il a fait mal aux Warriors par son jeu à mi-distance, avec cette capacité à créer la distance avec son défenseur. « Je prends ce que la défense me donne… S’ils me chassent de la ligne à 3-points, je dois être capable de trouver des tirs à mi-distance » confirme-t-il. « Je me sens beaucoup plus à l’aise. Beaucoup mieux. Il reste énormément de travail, et on continue d’apprendre, de progresser, de grandir là-dedans. Mais je joue de manière plus physique et j’y crois. »

Une progression physique qui lui permet désormais de tenir le choc en défense même face à des joueurs plus grands et plus costauds, mais aussi plus rapides que lui. C’est ce que retient son coach, Ime Udoka.

« Ses qualités offensives sont évidemment là. Il met des tirs, et apporte des variations en pick-and-roll. Ça ouvre la défense pour tout le monde, et il fait les bonnes lectures. Mais défensivement, c’est là où il a le plus progressé », souligne l’entraîneur de Houston. « Il relève le défi. Il se fait de moins en moins dépasser en un-contre-un. Il s’habitue à la physicalité du jeu. Les équipes vont continuer à essayer de l’attaquer, mais comme on le disait l’an dernier et cet été : force-les à aller latéralement, reste devant eux, l’aide arrivera. Il fait un super travail. »

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 52 12:35 35.1 33.8 81.3 0.3 1.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 0.3 4.4 2025-26 HOU 15 24:08 49.0 47.1 70.6 0.3 2.1 2.3 3.2 2.1 1.7 1.2 0.3 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.