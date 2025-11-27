Matchs
NBA
Matchs
NBA

Reed Sheppard a bien mérité son cadeau

Publié le 27/11/2025 à 11:21 Twitter Facebook

NBA – Auteur de 31 points et 9 rebonds face aux Warriors, Reed Sheppard s’est vu remettre le ballon du match par ses coéquipiers. Pour Ime Udoka, c’est en défense que l’arrière progresse le plus.

reed sheppardDans la même soirée, Reed Sheppard s’est offert deux records personnels avec 31 points et 9 rebonds, et comme les Rockets ont gagné à San Francisco, ses coéquipiers ont tout fait pour récupérer le ballon du match et le lui offrir. C’est pour cette raison qu’on a vu Jae’Sean Tate traverser tout le terrain après le dernier tir de Moses Moody pour prendre le ballon.

« C’est son premier match à 30 points, c’est un moment mémorable, et j’espère qu’il pourra accrocher ce ballon quelque part », a expliqué Jae’Sean Tate. « Il en aura beaucoup d’autres. Ce n’est que le premier d’une longue série. »

Auteur d’une folle séquence dans le 3e quart-temps où il va enchaîner panier, interception sur Stephen Curry puis 3-points en quelques secondes, Reed Sheppard a verrouillé sa place dans le cinq de départ, et il tourne à 17.7 points de moyenne, avec 47% à 3-points, sur les neuf derniers matches.

« Je joue en étant libre, relâché, à l’aise. Mes coéquipiers et mes coachs me donnent beaucoup de confiance, ils me disent de rester agressif, de faire les bons choix. C’est plaisant » sourit-il dans le vestiaire, le ballon en main.

De plus en plus physique

Réputé pour son adresse à 3-points, Reed Sheppard devient de plus en plus complet, et il a fait mal aux Warriors par son jeu à mi-distance, avec cette capacité à créer la distance avec son défenseur. « Je prends ce que la défense me donne… S’ils me chassent de la ligne à 3-points, je dois être capable de trouver des tirs à mi-distance » confirme-t-il. « Je me sens beaucoup plus à l’aise. Beaucoup mieux. Il reste énormément de travail, et on continue d’apprendre, de progresser, de grandir là-dedans. Mais je joue de manière plus physique et j’y crois. »

Une progression physique qui lui permet désormais de tenir le choc en défense même face à des joueurs plus grands et plus costauds, mais aussi plus rapides que lui. C’est ce que retient son coach, Ime Udoka.

« Ses qualités offensives sont évidemment là. Il met des tirs, et apporte des variations en pick-and-roll. Ça ouvre la défense pour tout le monde, et il fait les bonnes lectures. Mais défensivement, c’est là où il a le plus progressé », souligne l’entraîneur de Houston. « Il relève le défi. Il se fait de moins en moins dépasser en un-contre-un. Il s’habitue à la physicalité du jeu. Les équipes vont continuer à essayer de l’attaquer, mais comme on le disait l’an dernier et cet été : force-les à aller latéralement, reste devant eux, l’aide arrivera. Il fait un super travail. »

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 HOU 52 12:35 35.1 33.8 81.3 0.3 1.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 0.3 4.4
2025-26 HOU 15 24:08 49.0 47.1 70.6 0.3 2.1 2.3 3.2 2.1 1.7 1.2 0.3 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes