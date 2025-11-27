Invaincus depuis neuf matchs, les Raptors remercient Brandon Ingram

Les 15 dernières secondes de cette rencontre entre Toronto et Indiana ont été folles. Alors que le score est à égalité (95-95), Pascal Siakam est contré par Jakob Poeltl. Le rebond atterrit dans les mains d’Immanuel Quickley qui remonte le terrain avant de filer la gonfle à Brandon Ingram. Alors que les Raptors ont encore un temps-mort, Darko Rajakovic décide de ne pas l’utiliser.
« C’est un joueur compliqué à défendre », rappelle l’entraîneur des Raptors à propos de Brandon Ingram. « Il fait 2m05, il peut tirer en sortie de dribble ou prendre des pull-up. C’est un sacré joueur, surtout en un-contre-un. »
Son un-contre-un, Brandon Ingram va l’avoir face à Pascal Siakam alors qu’il ne reste que cinq secondes sur l’horloge. L’ancien All-Star des Pelicans attaque avec sa main gauche, s’arrête à mi-distance et s’élève devant le champion NBA 2019. Ce tir trouve sa cible, fait exploser la Scotiabank Arena et permet à Toronto de s’imposer 97-95.
Tout au long de ce money-time, l’ailier des Raptors a chassé Pascal Siakam. Les quatre derniers tirs qu’il a pris étaient face à lui avec un objectif assez simple : le forcer à commettre sa sixième faute pour qu’il soit contraint de quitter ses coéquipiers, ou profiter du fait qu’il ne pouvait pas défendre trop durement.
« Je savais qu’il avait un problème de fautes et qu’il ne voulait pas être trop agressif”, explique le héros de la soirée après la rencontre. « Donc à partir de là, il était à ma merci. Moi, je voulais être agressif, je l’ai vu reculer donc j’ai continué de l’attaquer et j’ai trouvé mes spots. »
Une odeur de playoffs (ou presque)
Brandon Ingram finit la partie en étant le meilleur marqueur de son équipe avec 26 unités à 11/23 au tir dont ce « game winner » qui permet à Toronto de valider une neuvième victoire consécutive, sa plus longue série depuis les 15 succès de suite lors de la saison 2019/20, ce qui est le record de franchise.
Avec cette victoire, Toronto s’assure d’accueillir son quart de finale de NBA Cup avec, à la clé, un voyage à Las Vegas pour jouer les demi-finales. Un parcours déjà connu par Brandon Ingram lors de la première édition de la compétition où, avec les Pelicans, il avait été éliminé par les Lakers aux portes de la finale.
« Cela va permettre de nous mettre en confiance », explique l’ailier des Raptors à l’approche de ce match couperet. « C’est en quelque sorte un match de playoffs anticipé puisque nous allons nous battre pour quelque chose. »
|Brandon Ingram
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|LAL
|79
|29:54
|40.2
|29.4
|62.1
|0.8
|3.2
|4.0
|2.1
|2.0
|0.6
|1.5
|0.5
|9.4
|2017-18
|LAL
|59
|33:28
|47.0
|39.0
|68.1
|1.0
|4.4
|5.3
|3.9
|2.8
|0.8
|2.5
|0.7
|16.1
|2018-19
|LAL
|52
|33:51
|49.7
|33.0
|67.5
|0.8
|4.3
|5.1
|3.0
|2.9
|0.5
|2.5
|0.6
|18.3
|2019-20
|NO
|62
|33:56
|46.3
|39.1
|85.1
|0.8
|5.3
|6.1
|4.2
|2.9
|1.0
|3.0
|0.6
|23.8
|2020-21
|NO
|61
|34:19
|46.6
|38.1
|87.8
|0.6
|4.3
|4.9
|4.9
|2.0
|0.7
|2.5
|0.6
|23.8
|2021-22
|NO
|55
|33:59
|46.1
|32.7
|82.6
|0.6
|5.2
|5.8
|5.6
|2.2
|0.6
|2.7
|0.5
|22.7
|2022-23
|NO
|45
|34:11
|48.4
|39.0
|88.2
|0.5
|5.0
|5.5
|5.8
|2.6
|0.7
|3.3
|0.4
|24.7
|2023-24
|NO
|64
|32:52
|49.2
|35.5
|80.1
|0.7
|4.4
|5.1
|5.7
|2.3
|0.8
|2.5
|0.6
|20.8
|2024-25
|NO
|18
|33:03
|46.5
|37.4
|85.5
|0.9
|4.6
|5.6
|5.2
|2.5
|0.9
|3.8
|0.6
|22.2
|2025-26
|TOR
|18
|33:27
|48.6
|31.7
|85.9
|0.6
|5.2
|5.8
|3.9
|2.3
|1.1
|2.9
|0.7
|21.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.