Invaincus depuis neuf matchs, les Raptors remercient Brandon Ingram

Les 15 dernières secondes de cette rencontre entre Toronto et Indiana ont été folles. Alors que le score est à égalité (95-95), Pascal Siakam est contré par Jakob Poeltl. Le rebond atterrit dans les mains d’Immanuel Quickley qui remonte le terrain avant de filer la gonfle à Brandon Ingram. Alors que les Raptors ont encore un temps-mort, Darko Rajakovic décide de ne pas l’utiliser.

« C’est un joueur compliqué à défendre », rappelle l’entraîneur des Raptors à propos de Brandon Ingram. « Il fait 2m05, il peut tirer en sortie de dribble ou prendre des pull-up. C’est un sacré joueur, surtout en un-contre-un. »

Son un-contre-un, Brandon Ingram va l’avoir face à Pascal Siakam alors qu’il ne reste que cinq secondes sur l’horloge. L’ancien All-Star des Pelicans attaque avec sa main gauche, s’arrête à mi-distance et s’élève devant le champion NBA 2019. Ce tir trouve sa cible, fait exploser la Scotiabank Arena et permet à Toronto de s’imposer 97-95.

Tout au long de ce money-time, l’ailier des Raptors a chassé Pascal Siakam. Les quatre derniers tirs qu’il a pris étaient face à lui avec un objectif assez simple : le forcer à commettre sa sixième faute pour qu’il soit contraint de quitter ses coéquipiers, ou profiter du fait qu’il ne pouvait pas défendre trop durement.

« Je savais qu’il avait un problème de fautes et qu’il ne voulait pas être trop agressif”, explique le héros de la soirée après la rencontre. « Donc à partir de là, il était à ma merci. Moi, je voulais être agressif, je l’ai vu reculer donc j’ai continué de l’attaquer et j’ai trouvé mes spots. »

Une odeur de playoffs (ou presque)

Brandon Ingram finit la partie en étant le meilleur marqueur de son équipe avec 26 unités à 11/23 au tir dont ce « game winner » qui permet à Toronto de valider une neuvième victoire consécutive, sa plus longue série depuis les 15 succès de suite lors de la saison 2019/20, ce qui est le record de franchise.

Avec cette victoire, Toronto s’assure d’accueillir son quart de finale de NBA Cup avec, à la clé, un voyage à Las Vegas pour jouer les demi-finales. Un parcours déjà connu par Brandon Ingram lors de la première édition de la compétition où, avec les Pelicans, il avait été éliminé par les Lakers aux portes de la finale.

« Cela va permettre de nous mettre en confiance », explique l’ailier des Raptors à l’approche de ce match couperet. « C’est en quelque sorte un match de playoffs anticipé puisque nous allons nous battre pour quelque chose. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 18 33:27 48.6 31.7 85.9 0.6 5.2 5.8 3.9 2.3 1.1 2.9 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.