Le MVP de la nuit | Une performance de malade pour Shai Gilgeous-Alexander

« Ça va, je suis fatigué, mais demain (aujourd’hui) c’est Thanksgiving, je vais faire le plein d’énergie. Je vais beaucoup manger, ça va aller », se projette déjà Shai Gilgeous-Alexander. Une journaliste vient de lui demander comment il se sentait à la sortie de la victoire du Thunder face aux Wolves.

Une rencontre pour laquelle le leader du Thunder était initialement annoncé incertain. « Je me sentais assez bien pour jouer. J’étais un peu plus fatigué que d’habitude, mais j’ai fait ce qu’il fallait pour faire le boulot ce soir. Je me sentais assez bien pour jouer, alors j’ai joué », livre encore le Canadien, une écharpe sur la tête, après le match remporté de peu par sa formation.

En 37 minutes, le malade a cumulé 40 points (12/19 aux tirs, 15/17 aux lancers-francs), 6 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. C’est à se demander comment son match aurait tourné s’il avait été à 100% de ses moyens…

Car « SGA » n’a encore montré aucune difficulté à découper la défense adverse, créant en permanence la fameuse « séparation » nécessaire avec son défenseur pour sanctionner à mi-distance notamment.

Motivé par la NBA Cup

Avec une entame de match timorée, le MVP en titre a progressivement pris les choses en main dans les deuxième et troisième quart-temps, avant de finir le boulot sur la ligne des lancers dans le dernier.

« Je trouve qu’il a très bien lu le jeu offensivement ce soir. Il nous a vraiment apporté un gros coup de boost offensif dans le deuxième quart-temps. On avait beaucoup de mal en attaque à ce moment-là, et il nous a un peu portés pendant une petite période pour finir la mi-temps, ce qui nous a permis de prendre une belle avance », décrit Mark Daigneault sur cet écart de 10 points à la pause (49-39).

Derrière sa grosse performance, le Thunder enchaîne une 10e victoire de rang et reste invaincu dans une NBA Cup qui motive Shai Gilgeous-Alexander.

« Les matchs comptent un peu plus. Tu peux littéralement gagner de l’argent en remportant ces sept matchs, donc il y a un petit quelque chose d’incitatif derrière, un peu plus que simplement se pointer et jouer, c’est sûr. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 18 33:03 54.3 41.2 89.8 0.6 4.3 4.9 6.6 1.8 1.5 1.8 0.8 32.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.