Luka Doncic peste contre les terrains trop glissants de la NBA Cup

Cette fois, Luka Doncic n’a pas pesté contre l’arbitrage après la victoire des Lakers face aux Clippers en NBA Cup. C’est en effet le parquet de la Crypto.com Arena qui était dans sa ligne de mire.

« C’est juste glissant. C’est dangereux », a déclaré la star des Lakers, malgré ses 43 points et 13 passes décisives, après le match. « J’ai glissé. J’ai glissé plusieurs fois et vous avez pu voir que beaucoup de joueurs ont glissé. Et c’est dangereux. » Tout au long du match, plusieurs joueurs ont ainsi perdu leurs appuis.

Les Lakers avaient pourtant déjà évolué sur des parquets alternatifs à Memphis et New Orleans pour la NBA Cup, mais Luka Doncic assure ne pas y avoir ressenti les mêmes problèmes d’adhérence. Le Slovène explique avoir repéré le souci dès l’échauffement : un assistant a alors demandé un nettoyage supplémentaire du sol, sans réel effet.

Des parquets trop « neufs » ?

« Parfois, les parquets sèchent mal quand il y a de la condensation », a justifié JJ Redick. La salle de Los Angeles accueille aussi les Los Angeles Kings en NHL, qui avaient battu Ottawa la veille, et il a donc fallu enlever la glace pour installer ce nouveau parquet. Est-ce cette transition rapide qui a rendu le terrain glissant ?

« Je pense que ce sont juste des nouveaux parquets, donc c’est un peu compliqué », a ajouté Luka Doncic. « Il faut… jouer quelques matches dessus (afin de les user). »

Les critiques contre ces terrains spéciaux ne datent d’ailleurs pas d’hier : en 2023, Jaylen Brown avait mis sa blessure à l’aine sur le compte du parquet de Toronto en NBA Cup, et d’autres joueurs ont alerté sur les risques des terrains trop « neufs ». LeBron James a de son côté reconnu avoir vu « quelques gars » glisser lors de la rencontre face aux Clippers, tout en assurant toutefois ne pas avoir personnellement trouvé le terrain dangereux.