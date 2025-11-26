Les Bucks surveillent la situation autour de Zach LaVine

Les Kings vont-ils faire exploser leur effectif ? Ce n’est pas encore certain, mais les autres franchises NBA surveillent évidemment la situation, les Clippers étant ainsi potentiellement intéressés par DeMar DeRozan…

Selon Hoopshype, la situation à Sacramento frustre Domantas Sabonis, qui a également perdu en influence sur le terrain depuis la prise de pouvoir de Doug Christie. Son avenir ne s’inscrit donc peut-être plus chez les Kings, même si son profil, ainsi que sa blessure actuelle, rendent sa valeur difficile à anticiper.

Le talent de scoreur de Zach LaVine, qui tourne encore à 20.5 points de moyenne à 50% de réussite, dont 39% de loin, en fait par contre une cible toujours intéressante pour plusieurs équipes. Surtout qu’il approche de la fin de son contrat, et qu’il peut tester le marché l’été prochain s’il fait une croix sur sa « player option ».

Un salaire trop important ?

Toujours selon Hoopshype, les Bucks ont ainsi commencé à surveiller la situation de l’ancien arrière des Bulls, dont les qualités de shooteur pourraient aider Giannis Antetokounmpo.

Rien n’est toutefois imminent, surtout que le salaire de Zach LaVine (47.5 millions de dollars cette saison !) n’est pas facile à récupérer. Pour Milwaukee, dans le rouge financièrement, il faudrait sans doute lâcher Kyle Kuzma, Bobby Portis mais également Cole Anthony, rien que pour équilibrer l’échange sur le plan financier.

Mais Hoopshype rappelle que les rumeurs ont souvent lié Kyle Kuzma à Sacramento ces dernières années, et qu’il a également investi avec Vivek Ranadive, le propriétaire des Kings, dans une nouvelle ligue de volleyball féminin.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 16 33:30 49.8 38.6 89.3 0.2 3.1 3.3 2.2 2.3 0.7 2.2 0.1 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.