Steve Kerr en sait enfin plus sur Jonathan Kuminga

Publié le 26/11/2025 à 9:45

NBA – Le coach des Warriors, agacé par le manque d’informations autour de la blessure de son intérieur, peut désormais être plus précis sur son retour, possible ce week-end.

Jonathan KumingaCela fait désormais deux semaines et le match contre San Antonio le 12 novembre que Jonathan Kuminga est bloqué à l’infirmerie, à cause d’une tendinite rotulienne bilatérale qui affecte ses deux genoux. S’est rajoutée ensuite une frustration chez Steve Kerr, qui ne savait pas vraiment de quoi souffrait son joueur…

Finalement, les informations sont arrivées pour le coach. « Il a fait du trois-contre-trois avant l’entraînement, puis a fait tout l’entraînement », dit-il ce mardi. « Il ne jouera pas ce mercredi soir, mais fera du cinq-contre-cinq avant la rencontre. Cela donnera une bonne indication sur son état. »

Les Warriors affrontent les Rockets aujourd’hui, puis auront un nouvel entraînement avant de jouer contre les Pelicans samedi soir. S’il n’a pas de rechute, Jonathan Kuminga pourrait donc revenir ce week-end.

« C’est Rick Celebrini qui va déterminer ça », précise Steve Kerr en évoquant le nom du spécialiste de la santé des Warriors. « Il va regarder son entraînement mercredi et parlera à Jonathan Kuminga, pour savoir comment il se sent. Les deux prendront alors la décision (sur son retour sur les terrains). »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3
2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9
2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1
2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3
2025-26 GS 13 27:42 47.8 32.4 77.1 1.6 5.0 6.6 2.8 1.9 0.4 2.7 0.3 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Jonathan Demay
