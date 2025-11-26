Jalen Suggs ne regrette pas son expulsion face à Andre Drummond

Garant de l’intensité du Magic, Jalen Suggs n’a pas failli à sa réputation face aux Sixers. Alors que son équipe était pourtant en train de dérouler à Philadelphie, l’arrière est ainsi intervenu après une altercation entre Wendell Carter Jr. et Andre Drummond, le premier n’ayant pas apprécié la façon dont le second le tenait…

Tout semblait pourtant rapidement se calmer, mais Jalen Suggs a envenimé les choses, ayant peu goûté à l’attitude d’Andre Drummond, qui s’est mis en position… comme s’il se préparait pour un combat de boxe.

« À mon avis, se battre, c’est un peu trop dingue, donc c’était lié à tout ce qui a précédé », a expliqué le meneur d’Orlando. « Ça s’est fait ainsi. Je ne le regrette pas. Je vais défendre mon frère à chaque fois. J’accepterai l’amende. Je ne pense pas que j’aurais dû être expulsé, mais je l’accepte. Je ne vais pas contester leur décision, donc voilà, passons à autre chose. Je n’ai de rancune envers personne. »

Jalen Suggs répète ainsi qu’il interviendra à chaque fois qu’il a le sentiment que « ses frères » ont besoin de lui.

Étant donné la situation, Wendell Carter Jr. et le Magic n’avaient pas forcément besoin qu’il intervienne ainsi, mais le meneur a envoyé un message. Ce qu’il pouvait se permettre alors que son équipe se promenait en Pennsylvanie.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27:14 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23:31 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27:00 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28:38 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 13 23:55 52.1 37.3 90.5 0.8 3.1 3.8 4.6 3.3 1.5 3.1 0.5 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.