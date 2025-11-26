Converse se prépare à passer la vitesse supérieure avec la SHAI 001 ! Après le restock des trois premiers coloris de la première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander, voici une nouvelle version pour fêter la fin d’année avec cette version « Winter Red » de circonstance !

Fidèle aux précédents, le modèle se présente avec une tige entièrement rouge avec des finitions en vert, sur le zip, le logo du meneur du Thunder apparaît également en vert sur la languette, tout comme celui de Converse sur le talon et sous la semelle.

La SHAI 001 « Winter Red » est annoncée pour le 11 décembre sur le sol nord-américain au prix de 130 dollars.

Notre verdict de la SHAI 001 Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique. La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA. C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.

(Via sneakerNews)