Matchs
NBA
Matchs
NBA

Mat Ishbia toujours en guerre contre les propriétaires minoritaires des Suns

Publié le 25/11/2025 à 17:57 Twitter Facebook

C’est toujours la guerre chez les investisseurs des Suns. Dans une nouvelle plainte déposée dans le Delaware, les propriétaires minoritaires Andy Kohlberg et Scott Seldin accusent Mat Ishbia d’utiliser la franchise comme sa « tirelire personnelle ».

Mat Ishbia avec les SunsC’est la guerre chez les investisseurs à Phoenix. Dans une nouvelle plainte déposée dans le Delaware, les propriétaires minoritaires des Suns, Andy Kohlberg et Scott Seldin, accusent Mat Ishbia d’utiliser la franchise comme sa « tirelire personnelle » et de dissimuler des informations sur ses dépenses, d’après The Athletic et ESPN.

Dans cette procédure, qui répond à la contre-plainte déposée par Mat Ishbia en octobre, le ton est plutôt brutal : le patron de United Wholesale Mortgage est ainsi décrit comme dirigeant la franchise « comme un fief personnel, pour son propre bénéfice et celui de ses autres entreprises ».

Parmi les griefs listés : un prêt consenti aux Suns à un taux jugé bien supérieur au marché, le « naming » de la salle à sa propre entreprise d’hypothèques sans transparence ou encore la location du centre d’entraînement des Mercury… à lui-même sans révéler les détails de l’accord. Les plaignants assurent également qu’une mystérieuse structure baptisée « Player 15 Group » capterait des actifs qui devraient revenir à la franchise.

Dans le camp Ishbia, on parle par contre d’un « chantage éhonté déguisé en procédure judiciaire ». Son porte-parole rappelle que, dès son arrivée en 2023, l’homme d’affaires avait prévenu qu’il investirait massivement dans les Suns et les Mercury, offrant à chaque actionnaire le choix « de suivre ou de partir ».

S’ils ne sont pas contents, martèle Mat Ishbia, Andy Kohlberg et Scott Seldin « n’ont qu’à vendre » et devraient plutôt lui dire merci car la valorisation de la franchise est passée de 4 à 6 milliards de dollars depuis son arrivée.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Phoenix Suns en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes