Mat Ishbia toujours en guerre contre les propriétaires minoritaires des Suns

C’est la guerre chez les investisseurs à Phoenix. Dans une nouvelle plainte déposée dans le Delaware, les propriétaires minoritaires des Suns, Andy Kohlberg et Scott Seldin, accusent Mat Ishbia d’utiliser la franchise comme sa « tirelire personnelle » et de dissimuler des informations sur ses dépenses, d’après The Athletic et ESPN.

Dans cette procédure, qui répond à la contre-plainte déposée par Mat Ishbia en octobre, le ton est plutôt brutal : le patron de United Wholesale Mortgage est ainsi décrit comme dirigeant la franchise « comme un fief personnel, pour son propre bénéfice et celui de ses autres entreprises ».

Parmi les griefs listés : un prêt consenti aux Suns à un taux jugé bien supérieur au marché, le « naming » de la salle à sa propre entreprise d’hypothèques sans transparence ou encore la location du centre d’entraînement des Mercury… à lui-même sans révéler les détails de l’accord. Les plaignants assurent également qu’une mystérieuse structure baptisée « Player 15 Group » capterait des actifs qui devraient revenir à la franchise.

Dans le camp Ishbia, on parle par contre d’un « chantage éhonté déguisé en procédure judiciaire ». Son porte-parole rappelle que, dès son arrivée en 2023, l’homme d’affaires avait prévenu qu’il investirait massivement dans les Suns et les Mercury, offrant à chaque actionnaire le choix « de suivre ou de partir ».

S’ils ne sont pas contents, martèle Mat Ishbia, Andy Kohlberg et Scott Seldin « n’ont qu’à vendre » et devraient plutôt lui dire merci car la valorisation de la franchise est passée de 4 à 6 milliards de dollars depuis son arrivée.