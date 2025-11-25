Ryan Rollins muselé, les Bucks sans solution

Du côté de Milwaukee, sur les trois derniers matches, tous joués sans Giannis Antetokounmpo actuellement forfait, Ryan Rollins a clairement les clés du camion. Si bien qu’il tournait à 26.7 points de moyenne durant cette séquence, avec 23 tirs tentés par rencontre.

Dès lors, les adversaires savent que l’une des surprises de ce premier mois de compétition doit être particulièrement ciblée. Les Blazers ont appliqué cette stratégie, limitant le meneur de jeu à 10 points à 4/14 au shoot, avec 4 ballons perdus.

« Ils lui ont mis la pression, tout simplement, et c’était prévisible car on est dans une ligue où tout le monde copie tout le monde », analyse Doc Rivers. « Après la rencontre face aux Pistons, j’ai dit à mes assistants que lors des prochains matches, Ryan allait être pris à deux, allait subir une grosse pression. Car nos adversaires savent qu’on n’a pas beaucoup de porteur de ballon comme lui. »

Plus de shoots mais aussi plus de pression

Comme leur moteur était grippé par Toumani Camara et les autres Blazers, les Bucks ont été limités à seulement 103 points, une des pires prestations de leur saison. Si Ryan Rollins ne retrouve pas des couleurs, l’attaque de Milwaukee ne peut pas espérer grand-chose. La pression et les responsabilités augmentent pour l’ancien des Warriors.

« C’est un sacré ajustement. C’est plus difficile pour moi d’obtenir le ballon, d’être en rythme dans certaines situations, ce qui ralentit notre attaque », remarque le joueur. « On se retrouve à jouer en fin de possession et ça fait effet boule de neige. Je dois faire mieux pour avoir le ballon et mettre en place nos systèmes. »

Avec cinq défaites de suite, c’est peu dire que la franchise du Wisconsin attend avec impatience le retour de Giannis Antetokounmpo pour retrouver le chemin de la victoire.

« C’est la NBA. J’ai appris, rookie, que personne n’allait être désolé pour vous », rappelle Bobby Portis. « Il faut continuer de faire les choses au quotidien, ne pas changer sa routine, il faut la conserver. Il faut garder la même énergie et les choses finiront par tourner. Ce n’est pas parce que ça ne marche pas en ce moment que ça ne marchera pas dans le futur et qu’on ne pourra pas faire une série de cinq ou six victoires d’affilée. »

Ryan Rollins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 GS 12 5:10 35.0 33.3 100.0 0.3 0.8 1.0 0.5 0.8 0.1 1.3 0.1 1.9 2023-24 MIL 3 4:00 50.0 100.0 0.0 0.7 0.7 1.0 0.3 0.7 0.3 0.0 1.0 2023-24 WAS 10 6:36 52.0 66.7 76.5 0.2 0.9 1.1 1.1 0.7 0.8 0.7 0.3 4.1 2024-25 MIL 56 14:39 48.7 40.8 80.0 0.4 1.6 1.9 1.9 1.6 0.8 0.9 0.3 6.2 2025-26 MIL 17 31:42 50.4 43.8 79.5 0.8 3.1 3.9 5.9 2.9 1.6 2.5 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.