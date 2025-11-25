Nike – La tige en gris est recouverte d’un manteau de neige sur la partie supérieure de ce nouveau coloris de la GT Cut 3.

La GT Cut 3 fera partie de la collection « Christmas » dévoilée par Nike pour alimenter cette fin d’année 2025. La marque à la virgule a présenté cette semaine son coloris dédié à la troisième GT Cut.

Une version bien singulière avec une tige basique en gris saupoudrée d’une couche effet neige sur la partie supérieure. L’ensemble est agrémenté de finitions qui fleurent bon les sports d’hiver avec ce dégradé entre orange et jaune fluo pour faire ressortir un « Swoosh » aux contours en noir sur l’empeigne et pour habiller la partie avant de la semelle extérieure.

Prévue pour avant Noël, la GT Cut 3 « Christmas » ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle. Son prix devrait avoisiner les 200 euros.

Notre verdict de la Nike GT Cut 3

Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet.

Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.

La Nike GT Cut 3 préserve ainsi sa cote parmi les meilleures chaussures du marché pour les profils de joueurs extérieurs plutôt dynamiques. La paire vaut son prix même s’il faudra en prendre le plus grand soin pour la préserver sur la durée.