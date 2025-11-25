Enfin la fin de la disette pour James Borrego et les Pelicans

« Hey JB, belle victoire ! », lâche un joueur des Pelicans dans le vestiaire, avant une salve d’applaudissements en direction de James Borrego. Ses hommes ont célébré comme il se doit la victoire de la nuit passée face aux Bulls, qui vient effacer une série de neuf défaites de rang.

« Je suis fier d’eux. Ils méritent cette victoire. Ils ont travaillé pour ça. On a été au rendez-vous. C’est donc une belle victoire collective, une vraie victoire d’équipe. On ne peut pas demander mieux quand on regarde la feuille de stats. Huit joueurs terminent à 10 points ou plus, et un vrai partage de la réussite, sans se soucier de qui reçoit le crédit : c’est ça l’objectif », salue le coach intérimaire des Pelicans.

Celui-ci, qui a pris la suite de Willie Green, évincé plus tôt dans le mois, remporte ainsi son premier succès après cinq défaites. Cette victoire face à Chicago a été marquée par une explosion offensive et collective. Limités à 98 points deux jours plus tôt face aux Hawks, les Pelicans ont été tirés vers le haut par Zion Williamson (29 points), dont le coach a apprécié l’agressivité et le leadership.

Derrière l’intérieur, Trey Murphy III et Saddiq Bey ont apporté 20 points (avec 14 rebonds pour le second). Et tous les autres joueurs mobilisés ont inscrit au moins 8 points. À l’arrivée, la meilleure prestation offensive de l’année (143 points).

Un poids en moins

« Ça pèse quand les défaites s’accumulent. Ça use mentalement et physiquement. On sentait le poids sur notre équipe. Et je suis juste heureux pour les gars. Ils méritent ça. Ils ont travaillé pour ça. Ils en voulaient vraiment. Ils ont tout donné sur le terrain. Et je suis encore plus content pour eux. Je suis heureux qu’on puisse maintenant construire à partir de cette victoire », affiche le coach.

Sa formation reste solidement accrochée à la dernière place à l’Ouest, avec 3 victoires en 18 matchs, mais ce succès fait du bien aux troupes. Et ceci après un enchaînement de « moments difficiles » pour ce groupe, meurtri notamment par les blessures.

« Commencer cette saison comme on l’a fait représente un défi mental, un défi spirituel. On a envie d’un peu de reconnaissance. Pour moi, c’est un peu de validation : ‘Les gars, vous faites du bon boulot. Vous progressez.’ Mais c’est difficile de le dire quand on n’a pas de victoires. C’est dur de se lever le lendemain et de retourner travailler sans victoire. […] C’est ce qu’a été cette soirée pour moi : un peu de validation pour leur travail, leur engagement, leur énergie, leur attention les uns envers les autres. Et j’ai ressenti ça avec eux dans le vestiaire ce soir », apprécie James Borrego.