Brandon Ingram, le bon timing pour briller

Depuis le début de saison, Brandon Ingram n’avait pas encore réussi à dépasser la barre de 30 points. C’est fait, avec ses 37 unités dans la victoire face aux Cavaliers, et ce n’est pas totalement un hasard. Pourquoi donc ?

Déjà parce que RJ Barrett était forfait, ce qui allait lui offrir des opportunités supplémentaires offensivement. De plus, « je n’avais pas fait grand-chose lors du dernier match », confie-t-il en pensant à ses 14 points à 6/18 au shoot face à Brooklyn. « Donc il était temps que je fasse quelque chose. »

Les Cavaliers ont fait le choix de défier en un-contre-un l’ancien des Pelicans, qui s’est bien fait plaisir avec 30 shoots tentés, à 50% de réussite, dont un 5/11 à 3-pts, pour 37 points donc, son record de saison.

« Dès qu’il est dedans, et il l’a prouvé encore et encore, pas seulement cette saison mais durant sa carrière, il faut lui donner le ballon », assure Jamal Shead. « Il ne va pas seulement shooter à chaque fois, il va faire le bon choix. Dans ce match, il n’a pas eu de prises à deux à subir, donc il avait simplement à marquer. C’était très agréable de le voir faire une telle soirée. »

Sur les huit derniers matches, tous remportés par les Raptors, Brandon Ingram tourne à 22.4 points de moyenne à 46% de réussite au shoot. Il n’est pas encore à 100% de ses moyens, dit-il, ni totalement régulier dans ses prestations, mais ça vient. Surtout, Toronto tourne comme jamais depuis quelques années.

« Je ne pense pas qu’une seule personne dans le vestiaire parle de cette série. Je ne pense pas que Darko Rajakovic va laisser cela s’infiltrer dans le vestiaire », explique l’ancien All-Star. « On prend les choses au jour le jour. Chaque journée est une opportunité de s’améliorer. On s’occupe de notre prochain adversaire. Bien sûr que c’est agréable. On est conscient qu’on doit continuer si on veut poursuivre dans cette voie. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 17 33:14 48.5 29.6 88.5 0.6 5.1 5.8 4.0 2.4 1.1 2.8 0.7 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.