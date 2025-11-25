Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns, Nets et sans bavure

Que faire quand vous êtes en panne d’adresse ? C’est la question qu’a dû se poser plus d’une fois Karl-Anthony Towns dernièrement. Le pivot des Knicks signe un début de saison difficile au tir, très loin de ses standards. Lundi contre Brooklyn, le Dominicain a retrouvé de sa superbe et de sa réussite, avec une très belle prestation : 37 points à 14/20 au shoot, 12 rebonds, 3 passes et 2 contres !

Discret en début de match, et parti sur les mêmes bases que ses dernières sorties (2/6 dans le premier quart, 39 % sur ses trois derniers matchs), « KAT » a corrigé le tir, très littéralement. Karl-Anthony Towns a été aidé, il est vrai, par la défense intérieure très limitée des Nets.

Mais le quintuple All-Star a su trouver les bonnes positions en se rapprochant du cercle pour faire parler son mélange de puissance et de technique. Lancé, il a signé un 5/5 au shoot dans le deuxième quart-temps, au cœur d’un 17-2 de New York qui a fait basculer la rencontre, et n’a plus été ralenti.

« Il a été très bon » s’est réjoui son entraîneur Mike Brown en conférence de presse. « J’ai essayé une nouvelle fois de le bouger un peu sur le terrain. A 45 degrés, au poste bas, sur pick-and-roll… Vous pouvez voir que son niveau de confiance commence à se révéler. Il a su choisir quand attaquer le cercle, quand shooter, quand écarter le jeu. »

Le tir extérieur comme cerise sur le gâteau

Auteur de 17 points à la pause, Karl-Anthony Towns n’a pas forcé pour autant, et a laissé le jeu venir à lui. Ce n’est qu’après 31 minutes de jeu qu’il a tenté son premier tir à 3-points du match, avant de signer un 3/4 derrière l’arc pour boucler la rencontre. « J’ai eu des passages à vide par le passé, mais l’expérience vous apprend beaucoup de choses » a-t-il réagi après le match. « Il faut continuer de shooter, de croire en votre travail. Je sais que c’est décevant, surtout pour moi quand je passe autant de temps à la salle et que je n’en vois pas les résultats au quotidien, au niveau que j’attends. Mais vous ne devez jamais changer ce sale boulot. »

Ce dur labeur ne lui a pas évité une vraie frayeur, quand il est retombé lourdement sur sa hanche à un peu moins de huit minutes du terme sur un nouveau lay-up réussi. Les Knicks ont toutefois pu souffler en voyant leur pivot se relever, mettre son lancer-franc bonus, avant d’artiller de loin sur la possession suivante.

Privés de leur spécialiste du shoot, Landry Shamet, les Knicks vont avoir besoin d’un Karl-Anthony Towns dangereux à 3-points. Cette soirée pourrait le mettre sur la bonne voie pour y parvenir.

Karl-Anthony Towns vs. Brooklyn tonight: 37 PTS

12 REB

14-20 FGM

NYK W Knicks improve to 10-6 on the season pic.twitter.com/yeqGO5HL6k — NBA (@NBA) November 25, 2025

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 15 33:28 42.9 31.8 87.7 3.1 9.3 12.5 3.4 3.8 0.9 2.7 0.8 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.