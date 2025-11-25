Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns, Nets et sans bavure

Que faire quand vous êtes en panne d’adresse ? C’est la question qu’a dû se poser plus d’une fois Karl-Anthony Towns dernièrement. Le pivot des Knicks signe un début de saison difficile au tir, très loin de ses standards. Lundi contre Brooklyn, le Dominicain a retrouvé de sa superbe et de sa réussite, avec une très belle prestation : 37 points à 14/20 au shoot, 12 rebonds, 3 passes et 2 contres !
Discret en début de match, et parti sur les mêmes bases que ses dernières sorties (2/6 dans le premier quart, 39 % sur ses trois derniers matchs), « KAT » a corrigé le tir, très littéralement. Karl-Anthony Towns a été aidé, il est vrai, par la défense intérieure très limitée des Nets.
Mais le quintuple All-Star a su trouver les bonnes positions en se rapprochant du cercle pour faire parler son mélange de puissance et de technique. Lancé, il a signé un 5/5 au shoot dans le deuxième quart-temps, au cœur d’un 17-2 de New York qui a fait basculer la rencontre, et n’a plus été ralenti.
« Il a été très bon » s’est réjoui son entraîneur Mike Brown en conférence de presse. « J’ai essayé une nouvelle fois de le bouger un peu sur le terrain. A 45 degrés, au poste bas, sur pick-and-roll… Vous pouvez voir que son niveau de confiance commence à se révéler. Il a su choisir quand attaquer le cercle, quand shooter, quand écarter le jeu. »
Le tir extérieur comme cerise sur le gâteau
Auteur de 17 points à la pause, Karl-Anthony Towns n’a pas forcé pour autant, et a laissé le jeu venir à lui. Ce n’est qu’après 31 minutes de jeu qu’il a tenté son premier tir à 3-points du match, avant de signer un 3/4 derrière l’arc pour boucler la rencontre. « J’ai eu des passages à vide par le passé, mais l’expérience vous apprend beaucoup de choses » a-t-il réagi après le match. « Il faut continuer de shooter, de croire en votre travail. Je sais que c’est décevant, surtout pour moi quand je passe autant de temps à la salle et que je n’en vois pas les résultats au quotidien, au niveau que j’attends. Mais vous ne devez jamais changer ce sale boulot. »
Ce dur labeur ne lui a pas évité une vraie frayeur, quand il est retombé lourdement sur sa hanche à un peu moins de huit minutes du terme sur un nouveau lay-up réussi. Les Knicks ont toutefois pu souffler en voyant leur pivot se relever, mettre son lancer-franc bonus, avant d’artiller de loin sur la possession suivante.
Privés de leur spécialiste du shoot, Landry Shamet, les Knicks vont avoir besoin d’un Karl-Anthony Towns dangereux à 3-points. Cette soirée pourrait le mettre sur la bonne voie pour y parvenir.
Karl-Anthony Towns vs. Brooklyn tonight:
37 PTS
12 REB
14-20 FGM
NYK W
Knicks improve to 10-6 on the season pic.twitter.com/yeqGO5HL6k
— NBA (@NBA) November 25, 2025
|Karl-Anthony Towns
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|MIN
|82
|32:01
|54.2
|34.1
|81.1
|2.8
|7.7
|10.5
|2.0
|3.0
|0.7
|2.2
|1.7
|18.3
|2016-17
|MIN
|82
|38:25
|54.2
|36.7
|83.2
|3.6
|8.7
|12.3
|2.7
|2.9
|0.7
|2.6
|1.3
|25.1
|2017-18
|MIN
|82
|35:35
|54.5
|42.1
|85.8
|2.9
|9.4
|12.3
|2.4
|3.5
|0.8
|1.9
|1.4
|21.3
|2018-19
|MIN
|77
|33:03
|51.8
|40.0
|83.6
|3.4
|9.0
|12.4
|3.4
|3.8
|0.9
|3.1
|1.6
|24.4
|2019-20
|MIN
|35
|33:55
|50.8
|41.2
|79.6
|2.7
|8.1
|10.8
|4.4
|3.3
|0.9
|3.1
|1.2
|26.5
|2020-21
|MIN
|50
|33:47
|48.6
|38.7
|85.9
|2.7
|7.9
|10.6
|4.5
|3.7
|0.8
|3.2
|1.1
|24.8
|2021-22
|MIN
|74
|33:28
|52.9
|41.0
|82.2
|2.6
|7.2
|9.8
|3.6
|3.6
|1.0
|3.1
|1.1
|24.6
|2022-23
|MIN
|29
|33:00
|49.5
|36.6
|87.4
|1.7
|6.5
|8.1
|4.8
|3.8
|0.7
|3.0
|0.6
|20.8
|2023-24
|MIN
|62
|32:41
|50.4
|41.6
|87.3
|1.5
|6.8
|8.3
|3.0
|3.3
|0.7
|2.9
|0.7
|21.8
|2024-25
|NY
|72
|34:58
|52.6
|42.0
|82.9
|2.9
|9.8
|12.8
|3.1
|3.5
|1.0
|2.7
|0.7
|24.4
|2025-26
|NY
|15
|33:28
|42.9
|31.8
|87.7
|3.1
|9.3
|12.5
|3.4
|3.8
|0.9
|2.7
|0.8
|21.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.