Les Wizards perdent Tre Johnson pour une durée indéterminée

Déjà dans le dur – et c’est peu dire – sur le plan collectif, les Wizards ont appris une nouvelle dont ils se seraient bien passés. Leur rookie Tre Johnson souffre d’une lésion du muscle fléchisseur de la hanche, qui le tiendra éloigné des parquets pour une durée indéterminée.

C’est Brian Keefe, le coach de Washington, qui l’a révélé à la presse : « On en saura davantage d’ici quelques semaines, mais il a connu un bon début de saison pour quelqu’un qui jouait malgré une grosse douleur, tournant à près de 12 points de moyenne et 40% à 3-points. J’ai été impressionné par lui et par sa capacité à jouer malgré la douleur. C’est un gamin vraiment solide » l’a-t-il aussi félicité.

C’est en tout cas une mauvaise nouvelle pour les Wizards, détenteurs du pire bilan de NBA (1 victoire – 15 défaites), et Tre Johnson, l’un des rares rayons de soleil de la franchise de la capitale (11.5 points, 3 rebonds et 1.3 passe, sur 24 minutes et à 45% au shoot, dont 40% à 3-points). Durant sa seule année à l’université de Texas, le 6e choix de la dernière Draft avait contracté la même blessure.

Cela fera toutefois les affaires de Bilal Coulibaly, Cam Whitmore, Corey Kispert, Justin Champagnie, Malaki Branham, Will Riley ou encore AJ Johnson dans la rotation de Washington.

Sans doute jusqu’au mois de décembre car, pour une blessure identique, l’indisponibilité de Stephon Castle était initialement comprise entre une et deux semaines. Pouvant, dans le pire des cas, grimper jusqu’à quatre semaines.

Tre Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 WAS 15 24:16 44.5 39.5 81.3 0.5 2.5 3.0 1.3 1.9 0.4 1.6 0.5 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.