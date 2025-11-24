Malgré la défaite, Will Hardy salue le réveil de ses joueurs

Largement battu à Los Angeles mardi dernier (-14), puis écrasé à domicile par le Thunder (-32), le Jazz a montré un visage autrement plus conquérant la nuit passée face aux Lakers. Utah s’est même offert une occasion de l’emporter sur un dernier tir de Keyonte George à l’issue d’une soudaine tentative de hold-up.

Menant de 11 points à 3 minutes de la fin (94-105), les Californiens semblaient bien partis pour passer une fin de soirée tranquille dans l’Utah. C’était sans compter sur le réveil d’un Lauri Markkanen qui n’avait pas montré grand-chose dans le match jusque-là.

Keyonte George et lui, auteur de 12 de ses 20 points dans l’ultime période, allaient être les protagonistes clés d’un 17-5 signé dans les dernières minutes de la partie pour revenir à la hauteur des Lakers. « Je suis fier du combat mené par l’équipe dans le ‘money time’. Beaucoup de grandes actions ont été réalisées. Beaucoup de bonnes lectures ont été faites. Cela n’a tout simplement pas suffi pour gagner », regrette Will Hardy.

Une frustration à nuancer, car le Jazz est revenu de nulle part. Mais les locaux sont parvenus à s’offrir une balle de match. Avec une poignée de secondes à jouer, Keyonte George a disposé d’un dernier tir dans le corner qui a fini trop court pour abattre les Californiens. Meilleur marqueur de sa formation sur ce match (27 points), le meneur/arrière avait été agrippé par Marcus Smart sur la remise en jeu, tombant par terre avant de récupérer le cuir.

Will Hardy a demandé un temps-mort, en vain

« J’ai essayé d’aller chercher le ballon. On a fini par obtenir… pas un super tir, mais au moins on a réussi à le tenter », note l’intéressé. « Il m’a semblé que Keyonte avait subi une faute avant que le ballon ne soit remis en jeu. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé », note son coach sur ce contact qui n’a pas été sanctionné. Will Hardy disposait également d’un dernier temps-mort, mais n’a pas été en mesure de le prendre.

« C’est bruyant. J’ai crié ‘temps-mort’ deux fois pendant que le ballon était en jeu. Mais encore une fois, une fois qu’il était entré et que Keyonte a pris son tir, ainsi soit-il. Ça se passe en 2,2 secondes. Il a réussi à tirer. Donc oui, c’est un moment difficile parce que ça devient un peu le chaos une fois que Keyonte touche le sol », décrit le coach.

Celui-ci rappelle qu’il n’avait pas pris de temps-mort après un raté à 3-points de LeBron James à 40 secondes de la fin, suivi d’une transition du Jazz qui s’est terminée par un tir primé de Lauri Markkanen.

Le Finlandais qui a eu l’occasion de redonner l’avantage à sa formation sur un tir au niveau de la ligne des lancers-francs. « Donc on a fait beaucoup de bonnes choses pour se donner une chance de gagner. Et ça n’a simplement pas tourné en notre faveur », relativise le coach.

Discours similaire chez son joueur, qui ne veut pas s’arrêter à cette dernière possession : « Au bout du compte, on ne veut pas que le match se joue dans les mains des arbitres. Il y a beaucoup de choses, en première mi-temps, qu’on aurait pu contrôler. […] Donc si on peut produire deux mi-temps complètes, on ne se retrouve pas dans cette situation. Évidemment, il y a un peu de frustration, on a perdu. Mais je ne suis pas en colère contre la dernière action. Je suis surtout en colère contre moi-même et notre groupe d’avoir mis 24 minutes à se mettre en route. »