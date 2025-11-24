Matchs
Jordan Goodwin, l’autre bonne surprise des Suns

NBA – Titulaire pour la première fois aux Suns, Jordan Goodwin a été décisif face aux Spurs avec son premier double-double de la saison.

jordan goodwinAprès dix jours de saison régulière, on pensait que les Suns étaient partis pour une nouvelle saison galère avec une victoire en cinq matches. Sauf que depuis, l’équipe a trouvé la bonne formule et cette nuit, face aux Spurs, les partenaires de Devin Booker ont signé une 10e victoire en douze rencontres !

Bien installé dans le Top 6 de l’Ouest, Phoenix n’est pas pourtant pas épargné par les blessures, mais Jordan Ott peut compter sur l’éclosion de « role players » et outre Collin Gillespie, il y a aussi Jordan Goodwin.

Déjà passé par la franchise dans le passé, l’ancien arrière des Wizards et des Lakers a débuté la rencontre aux côtés de Devin Booker, et il enregistre un beau double-double avec 15 points et 10 rebonds. Du haut de son 1m88 !

« Nous lui permettons de faire tout ce qui est lié à son « super pouvoir ». Même si ce n’était pas inclus dans notre système, il faut le laisser faire ce dans quoi il excelle vraiment », explique Jordan Ott à propos de Jordan Goodwin et de son approche générale avec tous ses joueurs.

Un « super pouvoir », un « don »…

Ce « super pouvoir », c’est à la fois cette énergie qui lui permet de bien défendre sur De’Aaron Fox, mais aussi de se jeter dans la bataille du rebond au milieu des « big men ».

« Franchement, je ne sais pas ce que c’est, mais il a un don pour (savoir où va tomber) le ballon », constate Devin Booker à propos de Jordan Goodwin. « Il est toujours au bon endroit au bon moment. Il défend à un niveau élevé, il apporte l’énergie dont nous avons besoin. Il tourne à plein régime pour nous. »

Après la victoire arrachée face aux Wolves, sur un panier de Collin Gillespie, Jordan Goodwin avait expliqué que le fait d’être sous-estimé par les médias était le moteur de l’équipe cette saison. « On essaie juste de se prouver des choses. On a l’impression que la ligue nous manque un peu de respect. Je ne pense pas qu’on reçoive le respect qu’on mérite. Donc on va le chercher nous-mêmes. C’est notre état d’esprit. On sait que tout le monde nous sous-estime. Donc on essaie juste de se prouver des choses, de continuer. De continuer à enchaîner les matchs. »

Par Fabrice Auclert
