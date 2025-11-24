Les Suns remportent le bal des éclopés face aux Spurs

Pas de Jalen Green, Grayson Allen, Ryan Dunn ou Rasheer Fleming d’un côté, de Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper de l’autre. Et les absents ont davantage pénalisé les Spurs, trop courts à Phoenix dimanche soir (111-102).

San Antonio était pourtant bien parti dans l’Arizona. Agressifs, les joueurs de Mitch Johnson mettent une bonne pression défensive en début de match. Les Suns peinent à trouver de bonnes positions et dévissent au tir, Dillon Brooks en tête avec 2/9 en neuf minutes pour débuter la rencontre. Cette même agressivité porte aussi les Texans, provocateurs près du cercle pour aller chercher des lancers-francs (13-21). Pour Phoenix, même Devin Booker souffre et manque un dunk en contre-attaque. Alors, ce sont les lieutenants qui sonnent la charge avec Isaiah Livers, Oso Ighodaro, Jordan Goodwin et Collin Gillespie en instigateurs d’un 12-2 pour lancer le match de Phoenix.

Cela a plutôt le mérite de réveiller les visiteurs. Et ce sont encore une fois les seconds couteaux qui sont à la manœuvre. Le rookie Carter Bryant fait une entrée intéressante, bien secondé par Luke Kornet ou Julian Champagnie. La défense des Suns est par séquences un peu suspecte, et San Antonio reprend ses aises (34-45). La première période n’est pas toujours pour les esthètes, avec De’Aaron Fox meilleur marqueur à la pause grâce à ses 13 points dont huit lancers. San Antonio mène (49-56) au repos.

La défense de Phoenix change tout

Jusque-là en difficulté au tir extérieur, Phoenix trouve enfin l’adresse qui lui faisait défaut. Royce O’Neale et Dillon Brooks rapprochent les Suns, et Mark Williams termine le travail : tout est à refaire après à peine trois minutes en deuxième période.

Les locaux haussent le ton en défense et changent la dynamique du match. San Antonio est pris à la gorge et enchaîne les ballons perdus. Devin Vassell est bien seul à trouver des solutions (13 des 24 points des siens dans ce quart-temps), tout l’inverse des Suns. Booker, Williams (21 points à eux deux), Brooks… Tout le monde est désormais en rythme. Les joueurs de l’Arizona passent un 37-24 et prennent les commandes du match (86-80).

Le duo Goodwin – Gillespie poursuit cette belle lancée et permet aux cadres de souffler en toute tranquillité. Même avec De’Aaron Fox sur le parquet, San Antonio est en souffrance. Et l’écart atteint jusqu’à 13 points sur un nouveau panier de Gillespie, décidément en grande forme. Phoenix déroule, même si Fox (26 points) tente ce qu’il peut pour maintenir les siens à flot. Mais Brooks (25 points) a le dernier mot avec deux tirs extérieurs, et les Suns peuvent se permettre de n’inscrire qu’un point dans les trois dernières minutes sans trembler.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bascule de la mi-temps pour les Suns. Dans le coup au repos mais dominés, les joueurs de Jordan Ott sont revenus sur le parquet avec une bien meilleure intensité en défense, limitant San Antonio à 40 % au tir en deuxième période, avec 11 balles perdues. Créer du rythme et semer le doute, la formule a été payante, puisque a contrario, Phoenix a fait bondir son adresse de 35,8 % lors des deux premiers quarts à 54,5 % dans les deux suivants.

– Phoenix se rapproche des Spurs au classement. Cette victoire, la troisième de rang, permet à la franchise de l’Arizona de s’accrocher au Top 6 de l’Ouest (11 victoires – 6 défaites), alors qu’on ne l’attendait clairement pas aussi haut. Fin de série en revanche pour San Antonio, qui restait sur trois victoires sans Victor Wembanyama et voit son bourreau du soir les talonner désormais dans la hiérarchie (11-5).