WNBA : les Wings héritent encore du gros lot à la Draft 2026

Ce dimanche se tenait la « lottery » de la Draft WNBA, destinée à déterminer quelle franchise obtiendra le premier choix en 2026. Et pour la deuxième année consécutive, ce sont les Dallas Wings qui décrochent le gros lot, avec un nouveau « first pick » après avoir sélectionné Paige Bueckers en 2025, devenue depuis Rookie de l’Année. Un résultat logique, la franchise texane disposant de 42 % de chances de repartir avec ce premier choix.

« Nous voulons quelqu’un qui veut gagner », affirme l’ailière des Wings, Maddy Siegrist. « Nous avons un jeune groupe excitant et très soudé. Je suis impatiente à l’idée de ramener quelqu’un d’autre ici. »

Parmi les principales candidates au premier choix de la prochaine Draft, on retrouve Olivia Miles, Awa Fam ou encore l’ancienne coéquipière de Paige Bueckers à UConn, Azzi Fudd. Derrière les Wings, les Lynx sélectionneront en deuxième position, suivies par le Storm, les Mystics et enfin le Sky.

« Le 3e choix, surtout dans cette Draft, va nous permettre de récupérer une très bonne joueuse », se réjouit la GM du Storm, Talisa Rhea. « Il y a beaucoup de joueuses qui peuvent avoir un impact immédiat sur leur équipe, ce qui n’est pas toujours le cas. Avec le troisième choix, nous pouvons obtenir quelqu’un qui va nous aider tout de suite. »

La Draft 2026 est programmée pour le 13 avril. D’ici là, la Draft d’expansion viendra d’abord constituer les effectifs des deux nouvelles franchises, le Toronto Tempo et le Portland Fire, sans oublier la période de « free agency ».

Deux étapes qui ne pourront se tenir qu’une fois la nouvelle convention collective ratifiée par la WNBA et le syndicat des joueuses. Sauf que les deux camps n’ont toujours pas trouvé d’accord, alors que le 30 novembre — date d’expiration de l’actuel CBA — approche à grands pas et qu’un « lockout » se fait de plus en plus crédible…

L’ordre du premier tour de la Draft 2026

1. Dallas Wings

2. Minnesota Lynx

3. Seattle Storm

4. Washington Mystics

5. Chicago Sky

6. Portland Fire ou Toronto Tempo

7. Toronto Tempo ou Portland Fire

8. Golden State Valkyries

9. Washington Mystics

10. Indiana Fever

11. Washington Mystic

12. Connecticut Sun

13. Atlanta Dream

14. Seattle Storm

15. Connecticut Sun