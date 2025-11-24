L’adresse à 3-points, le talon d’Achille des Lakers

Enchaîner les victoires sans afficher un gros niveau d’adresse à 3-points : oui, c’est encore possible. La preuve avec les Lakers actuellement, 2e à l’Ouest avec 12 victoires en 16 matchs, alors qu’il s’agit d’une formation très peu inspirée derrière l’arc.

JJ Redick ne s’est d’ailleurs pas privé de le dire à ses joueurs à la sortie d’un succès sur le fil obtenu dans l’Utah : « On est littéralement l’une des pires équipes au tir en NBA en ce moment. » Alors que sa formation affiche le meilleur pourcentage de réussite générale de la ligue, à égalité avec les Nuggets à 50.6%, elle souffre beaucoup à 3-points : seulement 33.3%, 26e du championnat.

Surtout, avec 10.9 tentatives converties, les Lakers sont l’équipe la moins prolifique dans le domaine. Cette nuit dans l’Utah, Los Angeles a manqué de peu d’atteindre cette moyenne (10/38) et n’a pas été aidé par ses stars : 3/12 pour Luka Doncic, 1/8 pour Austin Reaves, 0/4 pour LeBron James.

« On doit mettre nos tirs, les prendre avec confiance. […] On a fait 23 passes décisives, on aurait facilement pu en avoir une trentaine si on avait rentré nos tirs ce soir. On doit mieux shooter, mais cela doit passer par une confiance mutuelle et une confiance en nous-mêmes pour rentrer ces tirs », réclame le coach.

L’exemple de l’année dernière

Un niveau de confiance qui peut interroger au regard, par exemple, d’une séquence de Gabe Vincent à 3 minutes de la fin de ce déplacement sur le parquet du Jazz.

Pourtant à 100% ouvert dans le corner en transition, celui-ci a refusé un tir pour feinter et tenter de partir en dribble… en marchant sur la ligne de touche. Un choix d’autant plus surprenant que quelques secondes plus tôt, il avait sanctionné du même endroit pour son unique shoot de la soirée.

« On prend beaucoup de tirs qui se présentent. Je ne pense pas forcément qu’on les refuse », remarque JJ Redick, avant de repenser à la saison passée : « On avait mal commencé à 3-points, puis à partir du 23 décembre je crois contre les Pistons, nous avions fait un exercice de tir intensif ce matin-là, et à partir de ce moment-là, nous sommes devenus une très bonne équipe au tir. Donc ça avait pris deux mois de saison régulière. »

Si l’on garde le point de référence de ce match face aux Pistons, les Lakers avaient shooté à 34.8% de réussite à 3-points avant celui-ci, puis à 37.5% à partir de là. « J’espère que ça ne prendra pas aussi longtemps cette fois, mais nous devons mieux shooter si on veut être aussi bons qu’on le souhaite », réclame encore le coach.