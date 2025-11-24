C’est l’heure pour Tyler Herro

Miami continue de remonter la pente ! Après avoir été privé de Tyler Herro depuis le début de saison, puis de Bam Adebayo, touché au gros orteil, les Floridiens devraient évoluer avec leurs deux All-Star pour la première fois ce soir, après un mois de compétition.

D’après le Miami Herald, l’arrière de 25 ans serait en lice pour effectuer son retour à l’occasion du deuxième match du troisième « back-to-back » de la saison pour Miami, face à Dallas au Kaseya Center, au lendemain de la victoire acquise à Philadelphie.

Avant de se réjouir de ce retour très attendu du côté du Heat, Erik Spoelstra s’est surtout montré satisfait des efforts réalisés par son équipe en l’absence de Tyler Herro depuis le début afin de figurer dans le top 4 à l’Est ce matin.

« Ce sont de petits moments dans la saison qu’il ne faut pas célébrer plus que de raison, mais il faut quand même qu’on le réalise. Je pense que personne n’aurait imaginé il y a deux mois que nous serions troisièmes dans l’Est. Ce n’est pas tout, mais c’est déjà quelque chose. Je veux que nos joueurs en profitent, au moins pendant quelques minutes, et pendant le vol de retour », a-t-il glissé hier après la victoire face aux Sixers.

Quid de Norman Powell ?

Au-delà du cas Herro, Miami devra aussi s’interroger sur celui de Bam Adebayo, qui pourrait être ménagé ou laissé au repos pour ce qui sera le troisième match en quatre jours des Floridiens.

La question devrait aussi se poser pour Norman Powell, qui a joué et plutôt très bien hier (32 points à 11/18 au tir en 29 minutes) malgré une blessure à la hanche. « Quel talent explosif, et le fait qu’il se soit rendu disponible, on en est vraiment reconnaissants » lâche Erik Spoelstra.

Malgré les félicitations de son coach, l’ailier pourrait cette fois être contraint d’observer un peu de repos pour ce soir. À ce titre, on pourrait voir le trio Herro-Powell-Adebayo à l’œuvre pour la première fois seulement mercredi soir, pour la réception des Bucks.

Viendra ensuite le temps de commencer à faire monter la sauce entre les principaux joueurs offensifs de l’équipe, au premier rang desquels on retrouvera le tandem Herro-Powell.

« Je pense qu’on va bien se compléter tous les deux avec notre style de jeu. On est tous les deux des joueurs altruistes. On a déjà parlé de la façon dont on va se trouver et se chercher tous les deux, en transition notamment, en jouant l’un avec l’autre », avait récemment déclaré Norman Powell. Reste à savoir si la grande première sera pour ce soir ou pour plus tard.

À noter qu’Andrew Wiggins et Nikola Jovic, également absents hier, pourraient eux aussi revenir ce soir…