Le quatre à la suite pour le Heat à Philadelphie

Détenteur de l’attaque la plus prolifique de NBA, le Heat est fidèle à lui-même en début de match. Cherchant à pousser le rythme dès que possible, avec Davion Mitchell à la baguette et Norman Powell à la conclusion, alors que Kel’el Ware met une pression de tous les instants au rebond offensif. Tyrese Maxey tente de lancer les Sixers, mais ces derniers font preuve de maladresse avec la balle et au shoot, sans pouvoir suivre la cadence des Floridiens en défense (37-27).

Jaime Jaquez Jr. et Kel’el Ware se jouent sans difficulté de la défense de Philadelphie, mais Miami subit ensuite la loi d’Andre Drummond sous les panneaux. Intenable, il accumule secondes chances et paniers, pendant que Paul George, Trendon Watford et Quentin Grimes se mettent en route, et cela donne… 16-0 en trois minutes, pour égaliser (49-49). En feu, Norman Powell relance alors la machine floridienne, histoire de garder les siens aux commandes à la mi-temps (71-67).

L’adresse retombe quelque peu de chaque côté, sans empêcher Norman Powell de rester l’homme fort du Heat, pendant que Bam Adebayo se réveille enfin au scoring. Un 14-4 redonne une avance confortable à la bande de South Beach, avant que les Sixers ne répondent par un 12-1, avec toujours Tyrese Maxey et Trendon Watford pour proposer des séquences positives de chaque côté. Comme les deux équipes défendent davantage en zone, les 3-points se font plus fréquents et le suspense reste entier (99-93).

Comme depuis le début du match, Miami réussit à reprendre une dizaine de points d’avance, avec l’apport de Kel’el Ware dans la peinture et de Jaime Jaquez Jr. en sortie de banc, qui bonifient tout le collectif, avant que Bam Adebayo n’en remette une couche près du cercle. Sauf que cette fois-ci, Philadelphie ne réussira pas à revenir à une possession et offrir un « money time » serré. Les efforts de Tyrese Maxey et Trendon Watford restent vains et la Xfinity Mobile Arena ne célébrera pas de succès (127-117).

Outre le nouveau gros match d’un Norman Powell (32 points) lancé vers le All-Star Game, le Heat a pu compter sur les belles perf’ de Jaime Jaquez Jr. (22 points, 7 passes), Kel’el Ware (20 points, 16 rebonds), Bam Adebayo (18 points, 13 rebonds) ou Davion Mitchell (8 points, 12 passes, 8 rebonds).

Quand du côté des Sixers, Tyrese Maxey (27 points, 6 passes), Trendon Watford (19 points, 9 rebonds, 7 passes) ou Andre Drummond (14 points, 23 rebonds) ont fait leur match, sans Joel Embiid, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr. ni Adem Bona.

À RETENIR

– Miami continue de dérouler. Pour la quatrième fois d’affilée, le Heat l’emporte et, là encore, son statut d’attaque la plus prolifique du pays a été renforcé. Quand Norman Powell est autant inspiré, que Kel’el Ware est aussi imposant sous le cercle, que Davion Mitchell fait aussi bien tourner le cuir, que Jaime Jaquez Jr. apporte autant depuis le banc et que Bam Adebayo est aussi solide dans la raquette, la troupe d’Erik Spoelstra est extrêmement difficile à manoeuvrer. Conscients qu’ils doivent se nourrir du jeu rapide pour exceller, les Floridiens n’ont donc pas arrêté d’imprimer un rythme infernal, impossible à suivre pour les Sixers.

– Philadelphie trop court sur la durée. Malgré leurs nombreux absents, les Sixers se sont bien battus, s’en remettant à un trio Tyrese Maxey – Trendon Watford – Andre Drummond pour rivaliser avec le Heat. Mais, à force de courir après le score et de prendre un éclat à chaque début de quart-temps, ou presque, les hommes de Nick Nurse ont fini par craquer. C’est un 13-2 qui a eu raison d’eux dans le dernier acte, alors qu’ils n’étaient encore qu’à une possession (105-103) avant de se prendre ce « run », fatal.

– Tyler Herro de retour dès lundi ? Absent depuis la reprise à cause de sa cheville, Tyler Herro est susceptible de retrouver les parquets en « back-to-back », et à domicile, contre les Mavericks. Un renfort de choix pour le Heat, privé d’Andrew Wiggins et Nikola Jovic (sans oublier Terry Rozier bien sûr…), mais qui cartonne et surprend malgré tout depuis le lancement de cet exercice 2025/26.