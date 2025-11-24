La Chine de retour à l’honneur sur la Kobe 9 Low EM

Les relations entre la Chine et la NBA sont plus apaisées, et Nike a fait le nécessaire pour rapprocher les deux sphères en sortant notamment les coloris « Chinese New Year » et « Year of the Mamba » pour habiller la Kobe 5 au cours de la saison dernières. Les deux modèles ont fait un carton, et vu que la version « Chinese New Year » avait été privilégiée pour le marché asiatique, la marque à la virgule a fait un effort pour la remettre au goût du jour pour le marché européen cette année, sur la Kobe 9 Low EM Protro cette fois.

On retrouve les mêmes codes, avec une tige en rouge contrastée par des finitions en or et noir, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne ou la signature du joueur sur le talon. Les motifs présents sur la languette renvoient quant à eux à la culture chinoise et au nouvel an chinois, accompagnés d’un « Kobe stealth » en rouge.

La Kobe 9 Low EM Protro « China » est disponible depuis ce week-end en France, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.