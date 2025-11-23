Nikola Vucevic : “Ce n’est pas viable de jouer comme ça !”

Héros de la semaine avec ces deux “game winner” face à Denver puis Portland, Nikola Vucevic n’avait pas du tout envie de célébrer le succès des Bulls face aux Wizards. Sa formation est passée très près de la correctionnelle alors que les partenaires d’Alex Sarr n’ont gagné qu’une fois cette saison, et qu’ils restent sur 14 défaites de rang !

“On n’a tout simplement pas joué au niveau NBA” a-t-il lancé, après avoir refusé de célébrer la victoire avec Jalen Smith et Matas Buzelis. « Je ne pense pas que nous réalisions vraiment que ce n’est tout simplement pas viable de jouer de cette manière. Nous avons gagné, évidemment. C’est difficile de gagner dans cette ligue. On sait qu’on a eu une période difficile, beaucoup de matchs. C’est bien de gagner, mais il faut comprendre que ça ne va pas continuer comme ça pour nous, à trouver des solutions sur la fin, en comptant sur des adversaires qui ratent des tirs, qu’on récupère des ballons volés, ce genre de choses… “

“On n’est pas là pour s’aider les uns les autres en défense. On ne se concentre pas sur le plan de jeu, sur le scouting : quand on dit de passer sous l’écran sur tel joueur, ou de lui enlever sa main droite, ce genre de choses…”

Si les Bulls affichent un joli bilan de 9 victoires pour 7 défaites, six de ses succès l’ont été avec un écart de 4 points et moins. On pourrait, côté Bulls, se féliciter d’être “clutch” mais Vucevic voit le verre à moitié vide, et il prévient que ça ne peut pas continuer”.

“Ça ne va pas toujours tourner en notre faveur. Parfois, on va bien jouer et gagner des matchs serrés, mais la plupart du temps, si on continue à jouer comme ça, ça va donner de mauvaises défaites”, poursuit-il. “Comme hier soir contre Miami : on n’est pas là au début du match, et quand on se réveille, c’est trop tard. C’était une trop bonne équipe, bien organisée. Ces équipes-là ne vont pas juste te laisser revenir dans le match. Il faut prendre conscience de ces choses.”

Un journaliste lui rappelle que déjà face aux Blazers, il avait tiré la sonnette d’alarme malgré la joie d’inscrire le panier de la victoire au buzzer.

“Je pense que la frustration vient du fait que ce sont des choses qu’on peut vraiment contrôler. Il y aura toujours des matchs où on défendra bien et où l’autre équipe mettra quand même des tirs, et ça ne tournera pas pour nous. Mais là, sur les trois derniers matchs, on concède énormément de rebonds offensifs. On n’est pas là pour s’aider les uns les autres en défense. On ne se concentre pas sur le plan de jeu, sur le scouting : quand on dit de passer sous l’écran sur tel joueur, ou de lui enlever sa main droite, ce genre de choses… Ce sont les petits détails qui comptent dans cette ligue, parce qu’ils s’additionnent. Tu peux enlever deux points ici, deux points là, au total ça fait peut-être six, huit points par match, et la plupart des matchs se jouent à 5, 6, 10 points. Donc si tu arrives à faire ça, ça fait une énorme différence.”