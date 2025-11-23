Pour Nikola Jokic, le bilan des Nuggets est en trompe-l’oeil

Avec 12 victoires pour 4 défaites, les Nuggets se sont tranquillement installés à la 2e place de la conférence Ouest, derrière les intouchables champions NBA du Thunder. Mais la défaite de cette nuit, à domicile, face aux Kings a permis à Nikola Jokic (44 points) de rappeler que l’équipe restait loin de son vrai potentiel. Et la fatigue d’un back-to-back n’est pas une excuse, ni les absences de Christian Braun et Aaron Gordon.

“Je pense que ce bilan de 12-4 ne reflète pas la réalité. Je pense que nous ne sommes pas aussi bons que ça. Je pense que nous devons être bien meilleurs si nous voulons accomplir quelque chose d’important” a-t-il prévenu. “Oui, nous jouons mieux et nous avons meilleure allure. Mais je pense que nous devons être constants, chaque soir, à chaque possession.”

Ne pas sortir des systèmes

Clairement fatigués, et toujours en retard sur les pénétrations, les Nuggets avaient les jambes lourdes. Jokic le sait et il ne le cache pas. Mais quitte à perdre, le triple MVP souhaite que ce soit dans le cadre des systèmes de David Adelman.

“Même si tu fais une erreur, il faut faire la “bonne” erreur, dans le cadre de notre système, de ce qu’on veut faire. Ne fais pas une erreur juste parce que tu improvises” poursuit-il. “Donc oui, on doit être bien meilleurs. Je pense qu’on doit être… pas effrayés, mais qu’on doit sentir l’urgence : pour le rebond, pour être au bon endroit, avoir confiance en nos tirs, juste… tirer. Donc ce bilan de 12–4 n’est pas la réalité, mais on peut être meilleurs. On doit être meilleurs si on veut accomplir quelque chose.”