Exemplaire, Russell Westbrook a joué un mauvais tour aux Nuggets

« Ce dont on a discuté, c’est que certes on a perdu de beaucoup, mais une défaite reste une défaite. Ce qui compte, c’est la façon dont on réagit. » Russell Westbrook et les Kings ont réagi on ne peut mieux après leur lourd revers concédé plus tôt dans la semaine sur le parquet des Grizzlies. Une défaite terrible de 41 points effacée par cette victoire improbable sur le parquet des Nuggets.

Le meneur de jeu en a été l’un des grands artisans. Après une première période plutôt tournée vers la distribution du jeu, dont le Français Maxime Raynaud a notamment bénéficié, le meneur a pris les choses dans le dernier quart-temps. Comme l’avait fait Dennis Schroder – 21 points (6/8 aux tirs) et 7 passes en 18 minutes – lors de la période précédente.

Ce qui a laissé Doug Christie face au dilemme de laisser, ou non, son remplaçant en jeu. Mais en voyant Westbrook faire les bons choix en transition, à la passe ou à la finition, puis enchaînant avec un tir primé dans le coin, le coach a bien fait de le laisser.

« Regarder la passion et l’agression avec lesquelles il joue depuis des années est spécial. C’est palpable. On peut le sentir. […] Il a trouvé son rythme dans le match et nous a bien aidés. Tirs convertis, pénétrations… J’ai entendu une stat à la mi-temps comme quoi il avait été 20 fois dans la raquette. C’était l’une de nos clés », remarque le coach.

Un duel à distance avec Nikola Jokic

Le vétéran a continué à s’inviter dans la raquette de son ancienne équipe dans le dernier quart-temps. À cinq minutes de la fin, il a notamment pris de vitesse Nikola Jokic pour finir au cercle. Cette action a eu lieu au cœur d’une grosse bataille entre les deux hommes dans le « money time ». Le Serbe a eu beau signer 44 points, Westbrook et sa formation ont eu le dernier mot.

« C’est un compétiteur. Peu importe les conditions, il va toujours se battre sur le terrain. Quand il y met tout ce qu’il a, c’est vraiment impressionnant, surtout après avoir joué contre lui toute ma carrière », complimente DeMar DeRozan, également décisif avec son tir avec la planche à mi-distance « dagger » à 12 secondes de la fin, malgré une faute de Spencer Jones.

Après avoir démarré le match sur un 3/9 aux tirs, avec son équipe surclassée de 19 points quand il était sur le parquet sur ses 18 premières minutes, Westbrook a signé un sans faute dans le final : 15 points dans le dernier quart-temps, pour 21 points en tout (9/16 dont 2/6 de loin), 11 passes et 6 rebonds (avec – 13 au score). Une performance qui permet à Sacramento d’en finir avec sa série de huit revers de suite.

« Parfois, c’est tout ce dont on a besoin, un petit coup de pouce positif dans la bonne direction. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous collectivement. Voir Russ réussir un gros tir, c’est énorme. Voir Keegan (Murray) faire des actions décisives, être de retour sur le terrain, c’est énorme. Et ça vaut pour tout le monde », termine DeRozan.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 16 28:04 43.3 39.3 63.8 1.6 5.3 6.9 6.3 2.3 1.1 3.2 0.1 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.