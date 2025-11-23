Joel Embiid continue de prendre son mal en patience

Les performances “Iversonesques” de Tyrese Maxey et les retours de longue date de Jared McCain et Paul George n’ont pas suffi à redonner le sourire à Philadelphie et au staff des Sixers. Le cas Joel Embiid continue en effet de susciter des inquiétudes. Et la dernière sortie de son coach Nick Nurse ne va sans doute pas rassurer les fans du MVP 2023.

Concrètement, le joueur souffre toujours de son genou droit et un retour sur les parquets n’est pas encore à l’ordre du jour. Il va falloir encore de la patience et du travail de renforcement pour espérer le remettre sur le terrain sans aucune appréhension, contrairement à ce qu’on a pu voir lors de ses dernières sorties. Le risque d’une rechute est encore trop élevé.

“On essaie d’en prendre le plus grand soin et de le sortir de là”, a déclaré Nick Nurse avant la réception de Miami ce dimanche. “Il veut jouer. Il est très assidu et il fait tout ce qu’il faut. Il en fait beaucoup pour essayer de revenir sur le terrain. Et je pense que ça ne va plus tarder”.

Incertain, comme son retour

La seule bonne nouvelle, c’est que les derniers examens ont confirmé que Joel Embiid ne souffrait d’aucune lésion importante au niveau de son genou. Son statut est d’ailleurs listé comme “incertain”, signe que son retour se rapproche, même s’il est encore difficile de dégager un calendrier clair.

“Je sais que ça a été un long processus. Je pense que son retour sera pour bientôt. Il faut juste qu’il continue à faire ce qu’il faut, et nous on va continuer d’écouter ce que le staff médical nous dit”, a ajouté le coach des Sixers.

Le match du jour sera le septième de suite sans Joel Embiid pour les Sixers, qui devraient également composer sans Kelly Oubre Jr et Adem Bona, absents de l’entraînement de samedi, respectivement pour des douleurs au genou et à la cheville. Malgré ces contre-temps, Philadelphie visera son dixième succès de la saison.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 6 23:20 46.0 32.1 82.9 1.5 4.0 5.5 3.3 2.2 0.8 2.7 1.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.