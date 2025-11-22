Rick Barry et les Warriors de 1975 réclament une place dans la légende

Cinquante ans plus tard, Rick Barry en est toujours convaincu : le titre des Warriors 1975 est « le plus gros upset de l’histoire des Finales ». Vendredi, au Chase Center, la franchise a célébré le 50e anniversaire de cette équipe oubliée, sacrée face aux Washington Bullets et pourtant absente de la plupart des classements d’upsets mythiques.

À l’époque, personne ne misait pourtant un centime sur Golden State. Washington sortait d’une saison à 60 victoires, avec quatre All-Stars, dont deux futurs Hall of Famers. Les Warriors, eux, n’avaient qu’une seule star confirmée, Rick Barry, aujourd’hui membre du Hall of Fame. Pourtant, ce sont bien les joueurs de la Baie qui l’ont emporté d’un « sweep », seule série expédiée sans défaite de tous les playoffs 1975. Un choc sportif majeur… accueilli dans l’indifférence nationale. Cette épopée n’a ainsi jamais intégré l’imaginaire collectif américain.

Un documentaire à venir

« Je défie quiconque de trouver un exploit aussi fou que ce que nous avons fait », lâche Rick Barry. Son ancien coéquipier Charles Dudley espère justement réécrire cette histoire avec un documentaire, « The Cardiac Kids », qui retrace les hauts et les bas de cette saison. Le film doit être présenté au prochain festival de Sundance.

Pourquoi un tel manque de reconnaissance ? Les anciens ont leurs théories. Certains pointent la personnalité particulièrement clivante de Rick Barry. D’autres estiment que le manque de stars dans le groupe, en dehors du leader, a joué. D’autres encore se demandent si la présence de deux coachs noirs en Finales, Al Attles pour Golden State et K.C. Jones pour Washington, n’a pas pesé dans le traitement médiatique…

Sans oublier que la NBA est alors en guerre avec l’ABA, qu’elle absorbera l’année suivante, que c’est une période faible en termes de talent dans la ligue et que le contexte politique est particulièrement chargé.

Pas d’invitation à la Maison-Blanche

Fin de la guerre du Vietnam oblige, les Warriors n’ont ainsi pas reçu d’invitation à la Maison-Blanche : « C’était une déception, c’est ce qu’on attend quand on est champion », se souvient le pivot remplaçant George Johnson.

« Le basket est un sport collectif », insiste Rick Barry. « On a gagné parce que chacun a apporté quelque chose. J’aimerais que mon équipe reçoive enfin le crédit qu’elle mérite. »

Au Chase Center, les sept joueurs de l’équipe championne encore en vie (Rick Barry, Charles Dudley, Clifford Ray, George Johnson, Butch Beard, Jeff Mullins et Jamaal Wilkes) étaient réunis. Et cinquante ans après, les « Cardiac Kids » sont peut-être en passe de retrouver une vraie place dans l’histoire de la Grande Ligue.